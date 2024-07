Những bài học cảm động từ 72 thiếu niên học làm chiến sĩ công an 01/07/2024 14:12

Sáng ngày 1-7, Công an tỉnh Long An phối hợp cùng Tỉnh Đoàn, Sở GD&ĐT Long An đã tổ chức lễ tổng kết và trưởng thành cho chương trình “Học làm chiến sĩ công an” lần II năm 2024.

72 chiến sĩ nhỏ tham gia chương trình "Học làm chiến sĩ Công an"

Chương trình "Học làm chiến sĩ công an" được diễn ra từ ngày 25-6 đến ngày 1-7.

Với chủ đề "Đi để biết - Học để trưởng thành" năm 2024 của Công an tỉnh Long An phối hợp cùng Tỉnh Đoàn, Sở GD&ĐT Long An đã mang lại trải nghiệm bổ ích, giúp các bé hoàn thiện kỹ năng sống cũng như kỷ luật trong môi trường huấn luyện của lực lượng công an nhân dân.

Tự lập để trưởng thành

Những tiếng kẻng báo thức lúc 5 giờ sáng vang lên cũng là lúc các chiến sĩ nhí tự giác thức dậy ra sân tập thể dục, sau đó gấp chăn màn gọn gàng và làm các công việc cá nhân.

Vốn đã quen với sự nuông chiều, bao bọc của cha mẹ, giờ đây ở môi trường mới các chiến sĩ nhỏ phải tự lập từ những công việc cá nhân đến các hoạt động tập thể, thực hiện một cách nghiêm túc, chuẩn mực.

Nhiều em khóc vì nhớ cha mẹ trong thời gian huấn luyện ban đầu.



Sau những ngày rèn luyện vất vả trong môi trường có tính kỷ luật cao, từ những bỡ ngỡ ban đầu, các tác phong vụng về, giờ đây sau 7 ngày được học tập, rèn luyện ở đơn vị đã giúp em Hồ Huyền Trân (15 tuổi, học sinh Trường THCS Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) càng mạnh dạn hơn khi giao tiếp với mọi người.

Em Hồ Huyền Trân cố gắng học các thế võ để rèn luyện kỹ năng tự vệ.

Huyền Trân chia sẻ: “Qua tuần học này em thấy rất bổ ích, những kinh nghiệm sẽ phục vụ cho cuộc sống của em sau này, cho ngành nghề mà em mơ ước, kỹ năng về cuộc sống, tâm lý con người để trường thành hơn, em rất biết ơn những chiến sĩ đã hướng dẫn cho chúng em, được học rất nhiều kỹ năng. Ở đây tụi em được sinh hoạt, học tập theo chế độ nền nếp quy định, ban đầu tuy hơi vất vả, nhưng em cảm thấy vui. Cái gì em cũng thấy mới lạ. Em đã học được tính kỷ luật, tính tự lập và tự tin hòa nhập với các hoạt động tập thể”.

Em Tống Ngọc Châu rất thích thú khi tham gia chương trình huấn luyện tại Công an tỉnh Long An

Còn em Tống Ngọc Châu (học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, TP. Tân An) tỏ ra rất thích thú và vui vẻ khi được học tập các kiến thức của người chiến sĩ công an như điều lệnh đội ngũ, các tư thế, kỹ năng tự vệ.

“Mấy ngày đầu đến đây mọi thứ đều xa lạ, em cảm thấy buồn và muốn về nhà, sau đó được các anh, các chú công an hướng dẫn, chỉ bảo từ lễ tiết tác phong, luyện tập các động tác tự vệ. Em thấy rất vui khi được giao tiếp với nhiều bạn, được các anh, chị lớn tuổi hơn giúp đỡ, chia sẻ trong cuộc sống và cảm phục sự khổ luyện của các chú chiến sĩ công an” - Ngọc Châu nói.

Học tập, rèn luyện kỹ năng sống

Trong 7 ngày, các em sẽ được tham gia ba nội dung: Giáo dục chính trị, huấn luyện; huấn luyện kỹ năng và các hoạt động bổ trợ với các hoạt động thiết thực.

72 chiến sĩ nhỏ tham quan Tượng đài Long An "trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc".

72 chiến sĩ nhỏ tham quan về nguồn tại Đền tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Ngoài các nội dung huấn luyện, các em còn được học tập, tham quan các địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống như: Tham quan tượng đài Long An "trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc", về nguồn Đền tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, hoạt động dã ngoại .,...

Sau 1 tuần học tập các chiến sĩ nhỏ đã rèn luyện và sinh hoạt ngăn nắp.

Từ cảm giác bỡ ngỡ, bị gò ép vào khuôn khổ, các chiến sĩ nhí đã dần hình thành ý thức tự giác trong mọi hoạt động rèn luyện và sinh hoạt, các em đã học được rất nhiều điều, nhất là tính kỷ luật, gọn gàng, ngăn nắp.

Các em vui chơi chèo xuồng khi được tham gia dã ngoại tại huyện Bến Lức.

Chị Trương Thị Hồng Hạnh, Tổng điều phối chương trình học làm chiến sĩ công an cho biết: “Ngày đầu tiên đặt chân đến với học làm chiến sĩ công an, nhiều em khóc vì nhớ cha mẹ và vì chưa quen với nếp sinh hoạt nghiêm khắc. Sau vài ngày học tập, rèn luyện, các em đã quen dần chế độ sinh hoạt.

Các em được trải nghiệm, làm quen và biết về cuộc sống của các chiến sĩ công an. Qua một tuần học tập trong môi trường chiến sĩ công an, đây thực sự là môi trường lành mạnh, bổ ích và an toàn giúp các em trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, thật sự gắn kết tình cảm với bè bạn, xác định được trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội”.

Để tạo sự hứng thú, phấn khởi cho các em trong học tập, rèn luyện, Ban tổ chức lớp “Học làm chiến sĩ công an” năm 2024 đã chú trọng hơn đến các nội dung, bài giảng phù hợp với tâm lý, lứa tuổi vị thành niên, giáo dục kỹ năng sống, hướng các em phát triển toàn diện về chân - thiện - mỹ.

Các chiến sĩ nhỏ học cách thoát hiểm từ nhà cao tầng khi có cháy.

Bên cạnh các bài học về kiến thức, rèn luyện kỷ luật, tác phong người chiến sĩ công an, chương trình còn trang bị thêm kỹ năng sống; kỹ năng thực hành xử trí các tình huống cho các em như kỹ năng thoát hiểm nhà cao tầng, kỹ năng phòng chống cháy nổ, phòng tránh và cách xử lý khi gặp hỏa hoạn; cách nhận biết phòng, tránh ma túy, thuốc lá điện tử ở tuổi vị thành niên; kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước, thương tích cho trẻ; kỹ năng giao tiếp tâm sinh lý tuổi teen; tổ chức các hoạt động nhóm, tình nguyện, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, thể thao; các trò chơi,…

Các em đã trưởng thành hơn sau 7 ngày " Học làm chiến sĩ Công an".

Chị Trần Thị Huỳnh Như phụ huynh của em Nguyễn Kiên trường THCS Đông Thành cho biết : "Chương trình học làm chiến sĩ công an rất là bổ ích, sau 7 ngày học tập rèn luyện, tôi thấy con mình trưởng thành hơn và sống rất tình cảm. Bản thân mình cũng dạy cho bé lịch sử và ý nghĩa của công an nhân dân. Qua chương trình rèn luyện mình muốn con mình tự trải nghiệm, có bản lĩnh hơn và sống có kỷ luật hơn trong công an nhân dân".

Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận khóa huấn luyện " Học làm chiến sĩ Công an".