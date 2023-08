Ninh Thuận chọn phường Kinh Dinh làm thí điểm 'Công an phường kiểu mẫu'

(PLO)- Ninh Thuận đã ban hành Nghị quyết và chọn Công an phường Kinh Dinh làm điểm thực hiện xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Ngày 1-8, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” Trung ương, đã tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ tại phường Kinh Dinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Phường Kinh Dinh là địa bàn trung tâm của TP Phan Rang - Tháp Chàm, có dân số đông, đa dạng thành phần, dân tộc, tôn giáo. Phường cũng là nơi tập trung nhiều cơ quan, là trung tâm kinh tế của TP.

Những năm qua, tình hình an ninh trật tự tại phường Kinh Dinh cơ bản được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã có những bước phát triển mới, được đông đảo nhân dân đồng tình, hưởng ứng tham gia.

Phường cũng xây dựng và củng cố các mô hình như “Tổ Nhân dân tự quản về ANTT”, “Chợ Phan Rang an toàn về ANTT”, “Kết nối mạng xã hội với công tác đảm bảo ANTT”, xây dựng được 40 “Camera an ninh”, 18 “Điểm chữa cháy công cộng” và bốn “Tổ liên gia an toàn PCCC”…

Thông qua phong trào, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp chính quyền và công an giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc xảy ra ngay từ cơ sở, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, cho biết để triển khai Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành Nghị quyết 42 về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Công an phường Kinh Dinh là đơn vị đầu tiên được Tỉnh ủy chỉ đạo lựa chọn làm điểm thực hiện Nghị quyết này.

Phát biểu tại ngày hội, Trung tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh Ninh Thuận nói chung và của phường Kinh Dinh nói riêng.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị để tiếp tục phát huy vai trò của quần chúng và đẩy mạnh phong trào của địa phương, phường Kinh Dinh cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền làm cho nhân dân và cán bộ hiểu sâu hơn về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Đồng thời, xây dựng phong trào phong phú về nội dung và thiết thực về biện pháp, tích cực đổi mới, sáng tạo trong xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về ANTT.

Cùng với đó, kịp thời khích lệ, động viên nhằm làm cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của phường phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, thực sự là ngày hội của quần chúng.

HUỲNH HẢI