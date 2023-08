Nứt vỡ bê tông mặt cầu đập thủy lợi ở Đắk Nông

Ngày 4-8, trao đổi với PLO ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng (BQLDA) tỉnh Đắk Nông cho biết do ảnh hưởng mưa bão kéo dài gây nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng tới an toàn công trình hồ chứa nước Đắk N’Ting.

Theo ông Nghĩa, qua kiểm tra đánh giá, hiện nay phía sườn đồi nằm bên vai phải tràn xả lũ (không nằm trong phạm vi đền bù của công trình) đã xuất hiện cung trượt lớn kéo dài khoảng 400m từ hạ lưu tràn tới cống thoát nước số một đường tránh ngập, chiều cao cung trượt khoảng 30m.

Với ảnh hưởng của cung trượt này, áp lực đất bên phía đối tác động lớn gây dịch chuyển bề mặt cầu giao thông qua đập tràn theo phương ngang.

Đến trưa 3-8, mặt cầu bị dịch chuyển về phía đập đất khoảng 20cm, đồng thời gây nứt vỡ bê tông mặt cầu và hai bên mái gia cố thượng hạ lưu đập tràn; làm dịch chuyển bản quá độ trước cầu, ảnh hưởng lớn tới việc đi lại của người dân.

Ngoài ra, mái ta luy đất phía hạ lưu đập tràn đã xảy ra hiện tượng nứt gãy, vết nứt có nơi kéo dài khoảng 20m. Nhà của người dân gần đó, đã có hiện tượng nứt gãy nền nhà.

Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương cử cán bộ xuống vận động, hỗ trợ di dời nhà cửa, vật nuôi, tài sản của bà con về nơi an toàn.

Trên cơ sở đó, BQLDA tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND tỉnh, cùng các sở ngành liên quan thành lập đoàn công tác để đánh giá mức độ sạt trượt do mưa bão.

Từ đó có phương án kịp thời để chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn, bền vững lâu dài cho công trình hồ chứa nước Đắk N’Ting. Đồng thời, tạo tâm lý ổn định, yên tâm sản xuất cho bà con trong khu vực dự án.

Dự án hồ chứa nước Đắk N’Ting được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt vào tháng 10-2018; Sở NN&PTNT phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tháng 8-2020. Hiện nay, công trình đã được thi công xây dựng hoàn thành, BQLDA tỉnh Đắk Nông đang tiến hành các thủ tục có liên quan để nghiệm thu bàn giao công trình theo quy định.

Ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, cho biết tại khu vực hồ thủy lợi Đắk N’Tinh có 34 hộ dân đang sinh sống. Hiện khu vực có nguy cơ sạt lở, mất an toàn nên chính quyền địa phương đã di dời 34 hộ dân (hơn 100 nhân khẩu) đến nơi an toàn, đồng thời bố trí chỗ ăn ở cho người dân đảm bảo an sinh.