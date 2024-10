Ông Trump, bà Harris chạy nước rút tại các bang chiến trường 18/10/2024 05:30

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chạy nước rút tranh cử tại các bang chiến trường, mong giành lợi thế trong bối cảnh những cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỉ lệ ủng hộ hai bên rất sít sao.

Ngang tài ngang sức

Chưa đầy ba tuần nữa, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 sẽ diễn ra. Những cuộc thăm dò gần đây cho thấy hai ứng cử viên gần như ngang tài ngang sức và do đó cuộc đua vào Nhà Trắng lần này rất khó dự đoán.

Cuộc thăm dò toàn quốc của đài NBC News công bố hôm 13-10 cho thấy bà Harris nhận được sự ủng hộ từ 48% cử tri, tương tự, ông Trump cũng nhận được 48% cử tri ủng hộ. Còn lại 4% cử tri tham gia khảo sát cho biết họ vẫn chưa quyết định hoặc sẽ không bỏ phiếu cho bất kỳ ai trong hai ứng cử viên này.

Đây là sự thay đổi so với cuộc thăm dò của NBC News hồi tháng 9, khi đó bà Harris dẫn trước ông Trump 5%, với tỉ lệ là 49% và 44%.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chạy nước rút tại 7 bang chiến trường. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Còn cuộc thăm dò tại bảy bang chiến trường của báo The Wall Street Journal công bố ngày 11-10 cho thấy trong toàn bộ 4.200 cử tri tham gia khảo sát, tỉ lệ ủng hộ bà Harris là 45% và tỉ lệ ủng hộ ông Trump nhỉnh hơn một chút là 46%. Bà Harris dẫn trước ông Trump sít sao ở bang Arizona, Michigan, Wisconsin và Georgia. Ông Trump nhỉnh hơn bà Harris ở bang Nevada, North Carolina và Pennsylvania nhưng không có bang nào hơn bà Harris 2%, ngoại trừ hơn 5% ở Nevada. Các cử tri độc lập cũng là yếu tố càng khiến cuộc đua trở nên ngang tài ngang sức, khi có 40% ủng hộ bà Harris và 39% ủng hộ ông Trump.

Rõ ràng, đây là một cuộc đua song mã bất phân thắng bại và điều này càng làm cho hai ứng cử viên và các đội ngũ tranh cử hai bên tốc lực làm mọi cách để giành phiếu của những cử tri dao động trong thời gian ngắn còn lại.

Bà Harris, ông Trump chạy nước rút

Cả hai ứng cử viên đã tăng cường vận động tranh cử ở các bang chiến trường. Theo thống kê hôm 16-10 của tờ The New York Times, tính từ ngày 1-9, ông Trump đã tổ chức tổng cộng 56 sự kiện vận động tranh cử, còn bà Harris là 38.

Ông Trump có những phát ngôn công kích bà Harris về mặt cá nhân như nói bà "không phải là người thông minh", “kẻ nói dối". Bà Harris cũng đã nhắm vào những điểm tiêu cực của ông Trump và nói nhiều về rủi ro mà nước Mỹ phải gánh chịu nếu ông Trump đắc cử.

Theo thống kê này, số sự kiện vận động tranh cử nhiều nhất là ở bang Pennsylvania. Ông Trump tổ chức 12 sự kiện ở bang này, còn bà Harris là 9. Đây được coi là bang chiến trường quan trọng nhất với số phiếu Đại cử tri cao nhất, do đó con đường vào Nhà Trắng của bất kỳ ứng viên nào đó sẽ rất chật vật nếu không giành được sự ủng hộ của cử tri bang này.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Washington Crossing, bang Pennsylvania hôm 16-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Hôm 16-10, tại cuộc vận động tranh cử ở quận Bucks (bang Pennsylvania, trước hơn 100 cựu quan chức và viên chức đảng Cộng hòa, bà Harris đã kêu gọi cử tri Cộng hòa đặt “đất nước lên hàng đầu”, rời bỏ ông Trump và ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc đua tổng thống. Đây là lần xuất hiện thứ 11 của bà Harris tại bang chiến trường này kể từ khi bà được đề cử là ứng viên Dân chủ cho cuộc đua vào Nhà Trắng. Trước đó, hôm 14-10, ông Trump cũng đã xuất hiện tại TP Philadelphia, phía đông nam bang này. Chỉ tuần trước, ông Trump cũng đã đến TP Scranton và Reading tại bang này.

Còn ở bang chiến trường Georgia, trong ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên (15-10), bang này đã ghi nhận số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm cao kỷ lục - 328.000 cử tri, phá vỡ kỷ lục vào năm 2020 là 136.000 người. Các cuộc thăm dò gần đây, trong đó có thăm dò của Decision Desk HQ/The Hill, cho thấy ông Trump đang dẫn trước bà Harris sít sao tại Georgia. Ông Trump đã có mặt tại bang này trong ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm, kêu gọi người dân đi bỏ phiếu, đồng thời chỉ trích bà Harris như thường lệ về những vấn đề như nhập cư, kinh tế. Theo đài CNN, Georgia là một trong những bang dao động được theo dõi sát sao trong kỳ bầu cử năm nay, khi ông Trump đã để thua Tổng thống đương nhiệm Joe Biden với cách biệt sát nút trong kỳ bầu cử năm 2020, dẫn đến sự thất bại chung cuộc.

Bà Harris có lợi thế đối với cử tri phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ da đen, song đang chật vật để giành sự ủng hộ của cử tri nam da đen khi ngày càng nhiều người có xu hướng nghiêng về ứng cử viên đảng Cộng hòa. Phần lớn nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm tỉ lệ ủng hộ dành cho bà Harris là do sự bất mãn ngày càng lớn rằng đảng Dân chủ, vốn từ lâu coi cử tri Da đen là "xương sống" của đảng, đã không thực hiện được những lời hứa về những chương trình nghị sự liên quan đến nhóm đối tượng này, theo thăm dò của tờ The New York Times.

Do đó, bà Harris đã đưa ra loạt động thái để tiếp thêm niềm tin cho các cử tri da đen, bao gồm công bố kế hoạch hỗ trợ tài chính cho nam giới da đen mang tên “Chương trình nghị sự cơ hội cho nam giới da đen”.



Cạnh đó, bà Harris còn đi vận động tranh cử, phát hành những quảng cáo mới tại những nơi có đông đảo đối tượng này tại các bang chiến trường, đồng thời xuất hiện trong các cuộc phỏng vấn với hai cơ quan truyền thông của người da đen vào ngày 14-10.