Ông Zelensky cách chức Tổng tư lệnh quân đội giữa lúc chiến sự đang căng

Đêm 8-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã ra quyết định cách chức Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine - tướng Valery Zaluzhny, vì cho rằng lực lượng vũ trang nước này cần được đổi mới, theo đài CNN.

“Tôi đã gặp ông Zaluzhny để thảo luận về những đổi mới cần thiết cho quân đội Ukraine. Chúng tôi cũng trao đổi về đội ngũ lãnh đạo mới và chiến lược cho năm 2024” - ông Zelensky tuyên bố.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng nhiệm vụ tác chiến năm 2024 sẽ khác biệt so với các năm 2022 và 2023. Do đó, quân đội Ukraine cần thay đổi và thích ứng với thực tế mới. Ông cũng lưu ý rằng lực lượng Ukraine sẽ do một đội ngũ quản lý mới hiểu rõ cục diện chiến trường điều hành.

Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Valery Zaluzhny. Ảnh: AFP

Theo hãng thông tấn Ukrinform, ông Zelensky đã chỉ định Tư lệnh Lục quân Ukraine - ông Oleksandr Syrsky, 58 tuổi, đảm nhận vai trò Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang thay cho tướng Zaluzhny.

Theo Ukrinform, ông Syrsky sẽ đảm nhiệm vai trò giám sát hoạt động của quân đội Ukraine, gồm việc quản lý trang thiết bị, khí tài và các nguồn lực trên chiến trường. Ông Syrsky sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng thống Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine - ông Rustem Umerov để hoạch định và triển khai các nhiệm vụ chiến lược cho quân đội Ukraine.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 8-2, ông Celeste Wallander, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, phụ trách các vấn đề an ninh quốc tế tại Lầu Năm Góc, cho biết Washington đã nhận được thông báo về việc ông Zelensky cách chức Tổng Tư lệnh quân đội Zaluzhny.

"Chúng tôi tôn trọng quyết định của ông Zelensky. Bộ Quốc phòng (Mỹ) sẽ hợp tác hiệu quả với tổng tư lệnh quân đội mới của Kiev" - ông Wallander nói.

