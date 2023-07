Phó Chủ tịch Quảng Nam nói về chuyện khôi phục vốn nhà nước tại Công ty Cấp thoát nước

Chiều 17-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang, chủ trì buổi họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm 2023.

Tại buổi họp, PV các báo đài quan tâm đến vấn đề khôi phục vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Hồng Quang cho biết: Năm 2015, tỉnh có quyết định chuyển phần vốn nhà nước từ UBND tỉnh về Văn phòng Tỉnh uỷ quản lý. Đến tháng 3-2016, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có chủ trương và thoái vốn sau đó.

Thời điểm thoái vốn, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam có chín nhà máy nước. Sau khi thoái toàn bộ vốn nhà nước, công ty đã đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới một số nhà máy phục vụ nhân dân.

Phó Chủ tịch Quảng Nam nhấn mạnh quan điểm của tỉnh là vấn đề nước sạch phục vụ nhân dân phải được quản lý chặt chẽ. Trong lĩnh vực này, dù nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thì giá vẫn do nhà nước kiểm soát, trên cơ sở đảm bảo hài hoà lợi ích, đặc biệt là với những người dân khó khăn.

Ông Quang cho rằng tỉnh Quảng Nam rất quan tâm đến vấn đề nước sạch, an ninh nguồn nước. Do đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo khôi phục lại vốn cổ phần nhà nước.

“Tỉnh uỷ quyết định thành lập tổ tư vấn để làm việc này, tổ đã họp ba phiên, hiện nay đã có báo cáo tổng hợp toàn bộ từ khi cổ phần hoá đến thoái vốn. Vấn đề này, sau khi Ban Thường vụ cho ý kiến chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin” - ông Quang nói.

Sáu tháng đầu, Quảng Nam tăng trưởng âm

Theo báo cáo, sáu tháng đầu năm, Quảng Nam tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) giảm so với cùng kỳ, khu vực thương mại dịch vụ và nông nghiệp tuy có tăng nhưng chưa bù đắp được sự sụt giảm của ngành công nghiệp.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước giảm 9,2% so với cùng kỳ. Quy mô nền kinh tế ước đạt 54,6 nghìn tỉ đồng, xếp vị thứ 23/63 tỉnh, TP; xếp vị trí 5/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; xếp vị thứ 3/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung (sau Đà Nẵng, Quảng Ngãi).

Giá trị gia tăng toàn ngành công nghiệp giảm 24,3% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 30%...

Sáu tháng đầu, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 4,5 triệu lượt khách, tăng gấp hai lần so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 4.600 tỉ đồng, tăng gấp 2,64 lần so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 34,1 nghìn tỉ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 6, thu ngân sách nhà nước của Quảng Nam là 11.646 tỉ đồng, đạt 44% dự toán, bằng 57% so với cùng kỳ.