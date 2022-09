Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

(PLO)- Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá đối với Phó Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ đón nhận, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch Nước và quyết định thăng cấp bậc hàm của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Trung tá Trần Thanh Hiển, Phó Giám đốc công an tỉnh.

Trong 5 năm (từ năm 2017- 2021), Trung tá Trần Thanh Hiển được rèn luyện, bồi dưỡng ở nhiều môi trường khác nhau. Trong đó từ năm 2017 đến tháng 8-2018, Trung tá Trần Thanh Hiển là phó Cục trưởng phụ trách Cơ quan thường trực Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Buôn lậu, Bộ Công an tại TP.HCM.

Từ tháng 8-2018 đến 12-2019, Trung tá Trần Thanh Hiển là phó Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an. Từ 1-1-2019, Trung tá Trần Thanh Hiển được Bộ Công an điều động về giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu từ đó tới nay.

Trong quá trình công tác, Trung tá Trần Thanh Hiển luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có nhiều sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả cao và phạm vi ảnh hưởng lớn trên toàn tỉnh và cả nước.

Năm 2020, Trung tá Trần Thanh Hiển được Bộ trưởng Bộ Công an công trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân” và nhiều bằng khen của các cấp, ngành trong đó có một Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 12-8 vừa qua, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Trần Thanh Hiển vì đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung tá Trần Thanh Hiển.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Bùi Văn Thảo, giám đốc công an tỉnh cũng đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá của Bộ trưởng Bộ Công an cho ông Trần Thanh Hiển.

