Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Khu thương mại tự do Cái Mép Hạ là cơ hội của Bà Rịa- Vũng Tàu 30/03/2024 18:33

Ngày 30-3, tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có những phân tích, đánh giá, gợi mở sâu và “đặt hàng” với sự phát triển của tỉnh trong tương lai.

Ngành dầu khí và Bà Rịa- Vũng Tàu tiên phong trong chuyển đổi xanh

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư là sự kiện có ý nghĩa quan trọng tạo thêm những động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, việc công bố quy hoạch mới chỉ là bắt đầu. Việc tiếp theo, tỉnh cần triển khai các quy hoạch kỹ thuật, quy hoạch chức năng khác, đồng bộ hóa, cụ thể hóa quy hoạch chung đã được duyệt.

Theo Phó Thủ tướng, quy hoạch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu được phê duyệt là một bước cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 24-NQ/TW năm 2022 về phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó "đặt hàng" Bà Rịa- Vũng Tàu phát triển những tiềm năng, lợi thế của mình.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Theo Phó Thủ tướng, các tiềm năng của tỉnh phải tạo ra giá trị mới, đó là nền kinh tế dựa vào tri thức, dựa trên năng lượng tái tạo; Đột phá mới ở đây là nền kinh tế dựa trên kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Năng lượng xanh và hạ tầng chuyển đổi số sẽ dẫn dắt các nhà đầu tư tìm đến Bà Rịa- Vũng Tàu như một điểm đến đầy hứa hẹn.

Bà Rịa- Vũng Tàu là “cái nôi” của ngành dầu khí. Chính tại đây phải là tỉnh tiên phong trong chuyển đổi năng lượng và ngành dầu khí chính là điều kiện để Bà Rịa- Vũng Tàu chọn để chuyển đổi phát triển kinh tế của mình thông qua nguồn nhân lực.

Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ trở thành trung tâm của ngành công nghiệp năng lượng tái tạo. Ảnh minh họa: TK

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị tỉnh cần có lộ trình xanh hóa các ngành kinh tế. Chính phủ thống nhất lựa chọn ngành dầu khí và cứ điểm của ngành dầu khí để xây dựng một trung tâm của ngành công nghiệp năng lượng tái tạo tại đây.

Chính phủ lựa chọn ngành dầu khí và giao nhiệm vụ cho ngành chuyển đổi năng lượng hóa thạch sang năng lượng tuần hoàn, tái tạo. Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cần tiên phong và chọn 1 dự án thí điểm giúp cho cả nước xây dựng mô hình, lựa chọn công nghệ.

Đồng thời xây dựng môi trường pháp lý tốt nhất để ngành, trung tâm công nghiệp bao gồm cơ khí chế tạo, dịch vụ điện gió, sản xuất khí đạm, biến các trung tâm ở biển thành những nơi để bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia.

Kho cảng LNG Thị Vải của PV GAS tại cụm cảng Cái Mép- Thị Vải (Bà Rịa- Vũng Tàu). Ảnh: TK

Cùng với các dự án đầu tư phát triển, Phó Thủ tướng Chính phủ lưu ý trong quá trình triển khai quy hoạch sắp tới tỉnh cần chú ý phát triển các đô thị đặc trưng, riêng biệt gắn với biển và thiên nhiên thì các đô thị phải biến thành động lực cho phát triển kinh tế. Các đô thị biển phải đảm bảo, khắc phục được các nhược điểm của các đô thị bấy lâu.

Cần quy hoạch các đô thị về không gian và xây dựng 1 hệ sinh thái bao gồm các hạ tầng liên đới, chú ý sử dụng khai thác tài nguyên đất, phương thức giao thông đa phương tiện, chú ý quản lý không gian ngầm, biến đổi khí hậu. Đặc biệt chú ý đến chuyển đổi thật nhanh giao thông xanh và xây dựng đô thị đáp ứng đô thị sinh thái, thông minh dựa vào chuyển đổi số…

Xác định rõ mô hình khu tự do thương mại Cái Mép Hạ

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nghị quyết số 24-NQ/TW đã giao cho Bà Rịa- Vũng Tàu một nhiệm vụ rất lớn là phải tiên phong xây dựng 1 khu thương mại tự do gắn với hệ thống cảng biển có 1 không 2 của cả nước đó là Cái Mép- Thị Vải.

Đây là cơ hội rất lớn của tỉnh để xây dựng một mô hình khu thương mại tự do. Bà Rịa- Vũng Tàu cần xác định rõ “hình hài” của khu thương mại tự do Cái Mép Hạ như Nghị quyết 24 đã xác định. Khu thương mại tự do là một cơ hội, tiềm năng rất lớn của Bà Rịa- Vũng Tàu.

Khu Cái Mép Hạ theo đơn vị tư vấn

“Đây là một trong những tiền đề để Bà Rịa- Vũng Tàu giúp cho cả nước nghiên cứu, xây dựng mô hình, tạo ra những cơ chế, cơ sở pháp lý quan trọng. Tôi cho rằng đề án về khu thương mại tự do Cái Mép Hạ được đặt ở vị trí Bà Rịa- Vũng Tàu gắn với Cái Mép hay gắn với các vùng của các địa phương khác. Đây là một vấn đề cần phải tiếp cận, tính đến. Điều này cần làm rõ, lựa chọn những giá trị cao nhất và riêng biệt của Bà Rịa- Vũng Tàu để phát triển”- Phó Thủ tướng gợi ý.

Bà Rịa- Vũng Tàu là một trong những tỉnh địa phương bên cạnh TP.HCM, các tỉnh miền Đông Nam Bộ rất thận trọng, bài bản trong lựa chọn cho mình con đường đi và mô hình phát triển. Bà Rịa- Vũng Tàu cần chú trọng tới vấn đề liên kết vùng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Nếu chúng ta phát triển những ngành mới trong xu thế của tương lai thì Bà Rịa- Vũng Tàu sẽ là điểm hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ giúp cho tỉnh hiện thực hóa ước mơ của mình. Đây sẽ là động lực mới cho sự phát triển của tỉnh, việc phát triển nguồn nhân lực là rất trúng và đúng”- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.