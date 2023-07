Phụ huynh quên đăng ký xét tuyển, làm sao con có chỗ học?

(PLO)- Nhiều phụ huynh lo lắng con sẽ không có chỗ học vì quên đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Mấy ngày nay, chị NO mất ăn mất ngủ vì lo chỗ học cho con. Chị O cho biết, chị cư trú tại quận 8. Con chị học lớp lá tại Trường Mầm non Bông Sao, lên lớp 1 theo phân tuyến sẽ qua Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ. Tuy nhiên, do thời gian rồi, chị không nắm rõ thông tin nên không đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con.

“ Tôi lo con không có chỗ học. Tôi cũng từng nghĩ có khi cho con học chậm 1 năm nhưng sợ con thua thiệt so với bạn bè” – chị O nói thêm.

Tình trạng phụ huynh quên đăng ký trên hệ thống không phải hiếm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD&ĐT quận 8 cho biết đối với trường hợp trên, ngày 2-8, quận sẽ mở cổng để phụ huynh đăng ký xét tuyển đợt 2.

Tuy nhiên, thời điểm này việc tuyển sinh căn cứ vào chỉ tiêu tiếp nhận bổ sung của các trường. Do đó, nếu trường gần nhà không còn chỗ, Hội đồng tuyển sinh quận sẽ phân tuyến vào trường khác trên địa bàn đảm bảo tất cả học sinh đều có chỗ học.

Cũng theo ông Dân, thời gian vừa rồi, phòng GD&ĐT cũng tiếp nhận nhiều trường hợp phụ huynh chưa đăng ký học cho con trên hệ thống.

Lý do, phụ huynh sau khi đăng ký thử trên hệ thống nghĩ đã hoàn tất thủ tục nên không còn quan tâm. Đến thời hạn đăng ký chính thức, phụ huynh không thực hiện do không nắm bắt kỹ thông tin.

Bên cạnh đó, trong quá trình đăng ký, hệ thống yêu cầu phụ huynh sau khi hoàn thành các thao tác phải bấm xác nhận tuy nhiên nhiều người lại quên. Những trường hợp đó, sau khi nhận được phản ánh, phòng đều đã giải quyết, cho phụ huynh đăng ký lại.

Cũng theo ông Dân, từ 16-7 đến 1-8, phòng xét và công bố kết quả ở tất cả các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn.

Từ 2-8 đến 17 giờ ngày 6-8, phụ huynh đăng ký tuyển sinh đợt 2 đối với những trường hợp không trúng tuyển và không đồng ý với kết quả xét tuyển đợt 1, những trường hợp chưa có mã định danh, chưa qua trường mầm non.

Từ ngày 7-8 đến ngày 12-8 sẽ tiến hành xét tuyển đợt 2

Ngày 14-8, công bố kết quả xét tuyển đợt 2.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay có 5 phòng GD&ĐT đã mở cổng để đăng ký xét tuyển đợt 2 gồm phòng GD&ĐT quận 1, phòng GD&ĐT quận 7, phòng GD&ĐT huyện Cần Giờ, phòng GD&ĐT huyện Củ Chi, phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn.

NGUYỄN QUYÊN