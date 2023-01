Quận Ba Đình đề xuất phạt quán karaoke Ngân Hà 180 triệu vì có múa thoát y

(PLO)- Quận Ba Đình đề xuất phạt quán karaoke Ngân Hà 188 triệu đồng vì không đảm bảo phòng cháy chữa cháy (PCCC) và có hành vi bao che cho hoạt động nhảy múa thoát y...

UBND quận Ba Đình (Hà Nội) vừa có báo cáo đề xuất và chuyển hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội liên quan đến phản ánh của báo chí "Thác loạn tại quán karaoke không đảm bảo phòng cháy, chữa cháy".

Theo đó, UBND quận Ba Đình đề xuất UBND TP Hà Nội áp tổng mức xử phạt vi phạm hành chính là 188 triệu đồng đối với Công ty TNHH Du lịch và thương mại Hà Trung, pháp nhân quản lý cơ sở karaoke Ngân Hà (tại ngõ 81 Láng Hạ, phường Thành Công).

Lý do xử phạt là cơ sở karaoke này đã có hành vi vi phạm hành chính 2 lỗi.

Thứ nhất là không thực hiện văn bản yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan có thẩm quyền (theo điểm b, khoản 2 điều 30 nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ). Lỗi vi phạm này được UBND quận Ba Đình đề xuất mức xử phạt là 8 triệu đồng.

Thứ hai là bao che cho các hoạt động nhảy múa thoát y tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vi phạm khoản 5, điều 16 nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo. Lỗi vi phạm này được UBND quận Ba Đình đề xuất mức xử phạt là 180 triệu đồng

Hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường từ 18 - 24 tháng (theo khoản 6, điều 16 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 20-3-2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo).

Theo đó, UBND quận Ba Đình đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH du lịch và thương mại Hà Trung theo đúng thẩm quyền. UBND quận Ba Đình có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan, đôn đốc chủ cơ sở vi phạm chấp hành quyết định xử phạt và hình thức phạt bổ sung theo quy định.

Trước đó vào tháng 9-2022, UBND phường Thành Công phối hợp Công an quận Ba Đình tiến hành kiểm tra, lập biên bản ghi nhận các lỗi của cơ sở karaoke Ngân Hà. Ngày 16-9-2022, Công an quận Ba Đình ban hành văn bản kiến nghị thực hiện đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại quán, yêu cầu chủ cơ sở tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke để khắc phục các tồn tại về PCCC.

Đến giữa tháng 10-2022, phường Thành Công ra thông báo yêu cầu cơ sở khắc phục các tồn tại về PCCC; trong thời gian khắc phục phải tạm dừng kinh doanh, yêu cầu ký cam kết chấp hành.

Tuy nhiên, theo phản ánh của báo chí, trong bối cảnh vừa qua xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, dịch vụ khiêu dâm tại các quán karaoke hoạt động “chui” ở Hà Nội vẫn diễn ra, trong đó có quán karaoke Ngân Hà.

Hà Nội tạm đình chỉ hàng loạt quán karaoke, cao ốc vi phạm PCCC (PLO)- UBND quận Đống Đa, TP Hà Nội công khai 24 cơ sở bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động do vi phạm phòng cháy chữa cháy, trong đó có quán karaoke, cao ốc, cơ sở kinh doanh…

Trọng Phú