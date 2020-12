17 bang ủng hộ Texas thách thức chiến thắng của ông Biden

Bang Texas hôm 9-12 đã thu hút sự ủng hộ của 17 bang khác của Mỹ trong nỗ lực dài hơi nhằm yêu cầu Tòa án Tối cao đảo ngược thất bại bầu cử của Tổng thống Donald Trump bằng cách loại bỏ kết quả bỏ phiếu tại Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.

Trong một hồ sơ ngắn được đệ trình hôm 9-12, các luật sư của 17 bang do Tổng chưởng lý bang Missouri Eric Schmitt, thuộc đảng Cộng hòa, đã thúc giục chín thẩm phán xét xử vụ kiện ở Texas - vụ kiện tụng mới nhất nhằm hủy bỏ chiến thắng của Tổng thống đắc cử đảng Dân chủ Joe Biden trước đương kim tổng thống Cộng hòa trong cuộc bầu cử ngày 3-11.



Tòa án Tối cao Mỹ ở Washington. Ảnh: REUTERS



Tổng thống Trump hôm 9-12 tuyên bố sẽ can thiệp vào vụ kiện mặc dù ông không cung cấp chi tiết về tính chất của sự can thiệp bao gồm liệu nó sẽ do đội tranh cử của ông hay Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành. Những nỗ lực tại tòa án nhân danh ông Trump thách thức kết quả bầu cử cho đến nay đã thất bại.

“Chúng tôi sẽ CAN THIỆP trong trường hợp của Texas (cộng với nhiều tiểu bang khác). Đây là một sự cố lớn. Đất nước của chúng ta cần một chiến thắng!” – hãng tin Reuters dẫn câu ông Trump viết trên Twitter.

Vụ kiện, do Tổng chưởng lý thuộc đảng Cộng hòa ở Texas – ông Ken Paxton công bố hôm thứ 8-12, nhắm vào bốn bang mà ông Trump đã thua ông Biden sau khi giành chiến thắng tại các bang này trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Ông Trump đã tuyên bố sai sự thật rằng ông đã tái đắc cử và đưa ra những cáo buộc thiếu căn cứ về tình trạng gian lận bỏ phiếu phổ biến. Các quan chức bầu cử ở cấp bang cho biết họ không tìm thấy bằng chứng chứng minh cáo buộc gian lận như vậy.

Các chuyên gia luật bầu cử cho biết vụ kiện ở Texas có rất ít cơ hội thành công và thiếu giá trị pháp lý.

Ngoài Missouri, các bang gia nhập cùng Texas là: Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah và West Virginia. Tất cả các bang đều do các quan chức đảng Cộng hòa đại diện trong hồ sơ. Tất cả ngoại trừ ba bang đều có thống đốc của đảng Cộng hòa.

Các quan chức từ Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin đã gọi vụ kiện là một cuộc “tấn công liều lĩnh” vào nền dân chủ. Đơn kiện được nộp trực tiếp cho Tòa án Tối cao thay vì với một tòa án cấp dưới như quy định đối với một số vụ kiện tụng giữa các bang.

Đơn kiện của Texas cho rằng những thay đổi của bốn bang đối với thủ tục bỏ phiếu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 để mở rộng bỏ phiếu bằng thư là bất hợp pháp. Texas đã yêu cầu Tòa án Tối cao chặn ngay lập tức việc bốn bang sử dụng kết quả bỏ phiếu để bổ nhiệm các đại cử tri vào Cử tri đoàn.

Ông Biden đã giành được 306 phiếu đại cử tri - cao hơn nhiều so với con số 270 cần thiết - so với 232 phiếu đại cử tri của ông Trump trong Cử tri đoàn của từng bang vốn quyết định kết quả của cuộc bầu cử. Bốn bang bị kiện đóng góp tổng cộng 62 phiếu đại cử tri vào tổng số phiếu của ông Biden.

Texas cũng yêu cầu Tòa án Tối cao hoãn việc bỏ phiếu Cử tri đoàn vào ngày 14-12 tới như luật định từ năm 1887.