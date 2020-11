Cố vấn COVID-19 của ông Biden: Mỹ nên đóng cửa từ 4 đến 6 tuần

Ngày 11-11, ông Michael Osterholm, người được bổ nhiệm vào Hội đồng cố vấn về dịch COVID-19 của ông Joe Biden, đã đề xuất Mỹ nên tiến hành đóng cửa toàn quốc, bao gồm việc đóng cửa các doanh nghiệp, từ bốn đến sáu tuần và sẽ trả lương cho những người bị “mất nguồn thu nhập” trong khoảng thời gian này, theo đài CNBC.

“Chúng tôi có thể trả một gói hỗ trợ để trang trải tất cả tiền lương cho các công nhân và những tổn thất của các công ty nhỏ và vừa, hoặc những thiệt hại mà chính quyền thành phố, tiểu bang và các quận phải chịu do dịch COVID-19” – ông Osterholm nói.

Việc đóng cửa có thể giúp Mỹ kiểm soát đại dịch tốt hơn và đưa nền kinh tế “quay trở lại đường ray” cho đến khi vaccine được phê chuẩn và phân phối, theo ông Osterholm.



Ông Michael Osterholm, cố vấn cấp cao về dịch COVID-19 của ông Joe Biden. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Osterholm cho hay Mỹ đã gần sát “thảm họa COVID-19” khi số ca nhiễm ngày càng tăng và hệ thống y tế đang quá tải. Người dân Mỹ cũng đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì phải đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách xã hội. Ngoài ra, thời tiết lạnh hơn cũng khiến virus SARS-CoV-2 lây lan dễ dàng hơn.

“Một đợt đóng cửa trên toàn quốc có thể làm giảm số ca nhiễm và số ca nhập viện xuống mức có thể kiểm soát được trong khi đang chờ đợi nguồn vaccine” – ông Osterholm nói với tờ Yahoo Finance.



Ứng viên Joe Biden, người được giới truyền thông xác định đắc cử nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của Mỹ. Ảnh: AP

Trước đó, vị cố vấn này cùng Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ tại bang Minneapolis, ông Neel Kashkari đều cho rằng việc Mỹ đóng cửa từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay gặp vấn đề do không được thực hiện nghiêm ngặt đồng nhất trên toàn quốc, theo tờ The New York Times.

Ngày 9-11, ông Osterholm được ông Biden bổ nhiệm là một trong 12 thành viên của Hội đồng cố vấn về COVID-19. Ông từng là giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu và Chính sách về bệnh truyền nhiễm ở Đại học Minnesota.