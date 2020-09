Cựu Tổng thống Obama sẽ ra hồi ký sát sau bầu cử Mỹ

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 17-9 đã công bố ngày xuất bản phần một cuốn hồi ký của mình, theo đài BBC.

Cuốn hồi ký A Promised Land (tạm dịch: Vùng đất hứa) sẽ được phát hành vào ngày 17-11 tới, chỉ hai tuần sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.



Bìa cuốn hồi ký "A Promised Land" của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Penguin Random House/NEW YORK TIMES

"Cuốn sách sẽ cố gắng cung cấp một lời kể trung thực về nhiệm kỳ tổng thống của tôi. Không có cảm giác nào giống như việc hoàn thành một cuốn sách và tôi tự hào về cuốn sách này" - ông Obama viết trên Twitter.



Theo nhà xuất bản Penguin Random House, cuốn hồi ký dài 768 trang sẽ được phát hành đồng thời bằng 25 thứ tiếng.



Nội dung của cuốn sách viết về phản ứng của cựu tổng thống Mỹ trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, đạo luật cải cách chăm sóc sức khỏe mang tính bước ngoặt của ông hay còn được gọi là Obamacare, và cuộc đột kích của Mỹ ở Pakistan giết chết Osama Bin Laden - thủ lĩnh tổ chức khủng bố al-Qaeda vào năm 2011.