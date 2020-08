Trong cuộc phỏng vấn với tờ Liberty Times ngày 30-8, cựu viên chức phụ trách đầu tư của Quốc dân đảng Liu Tai-ying khẳng định kho vũ khí của quân đội Trung Quốc chỉ có 40 đầu đạn hạt nhân.

Ông Liu đồng thời nói rằng khả năng quân sự tổng hợp của Mỹ, Nhật Bản và Đài Loan mạnh hơn 30 lần so với Trung Quốc, theo trang tin Taiwan News.



Tên lửa đạn đạo tầm trung DF-26 gắn đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Liu từng là giám đốc đầu tư của Quốc dân đảng dưới thời lãnh đạo Lý Đăng Huy - người chủ trương thúc đẩy quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Tuy nhiên, mối quan hệ của ông Lý với Bắc Kinh trở nên xấu đi sau khi ông có chuyến thăm tới Mỹ, và phía Trung Quốc tin rằng ông Liu chính là người sắp xếp chuyến thăm này.

Kể từ 2011, ông Liu chỉ giữ một chức vụ thấp sau khi chấp hành gần ba năm tù giam với các tội danh vi phạm tín nhiệm, vi phạm quy định của công ty, tham ô và vi phạm luật thuế.



Trong cuộc phỏng vấn, ông Liu nói rằng nếu Washington hợp tác với Nhật Bản và Đài Loan, sức mạnh quân sự tập thể của họ sẽ vượt xa Bắc Kinh gấp 30 lần. Trích dẫn một nguồn tin giấu tên trong quân đội Trung Quốc, ông này khẳng định Trung Quốc chỉ có 40 đầu đạn hạt nhân chứ không phải hàng trăm như các nhà quan sát chính trị khác nhận định.



Một biên bản kiểm kê đầu đạn hạt nhân toàn cầu do Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ công bố hồi tháng 4 ước tính Mỹ có khoảng 5.800 đầu đạn hạt nhân, Nga có 6.372, Pháp có 290 và Trung Quốc có 320.



“Mỹ đã triển khai công nghệ vệ tinh hiện đại và các máy bay không người lái dùng trong quân sự để khảo sát khu vực tranh chấp. Chính vì thế, bất kỳ tên lửa nào từ Trung Quốc đều sẽ bị tên lửa Patriot Advanced Capability-3 của Đài Loan và Nhật Bản đánh bại trước khi hạ cánh” - ông Liu nói.



Bên cạnh đó, ông cũng nói thêm rằng đại dịch COVID-19, lũ lụt và khủng hoảng kinh tế do thương chiến với Mỹ gây ra đang khiến Trung Quốc yếu thế hơn so với Mỹ. Ông cho rằng với khả năng quân sự chưa thực sự ấn tượng, việc bắt đầu một cuộc chiến với Washington là một quyết định không khôn ngoan của Bắc Kinh.



"Trung Quốc sẽ thất bại nếu tham gia vào một cuộc chiến với Mỹ" - ông nói.



Nói về tranh chấp thương mại Mỹ-Trung, ông Liu tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục giành ưu thế trước Trung Quốc trong các vấn đề thương mại. Theo ông, Mỹ sẽ sử dụng doanh thu thuế quan từ hàng hóa Trung Quốc để trợ cấp cho nông dân Mỹ - nhóm lợi ích mà ông Trump coi là một trong những người ủng hộ trung thành nhất của ông.



"Ông Trump sẽ không đầu hàng và ông Tập có cơ hội rất mỏng manh để có thể đánh bại Tổng thống Mỹ" - ông Liu nói thêm.