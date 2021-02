Mỹ tuyên bố chấm dứt hỗ trợ các hoạt động tấn công ở Yemen

Ngày 4-2, Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố Mỹ sẽ chấm dứt hỗ trợ cho các hoạt động tấn công ở Yemen và đóng băng các hoạt động tái triển khai quân từ Đức. Quyết định này đã đảo ngược hai chính sách mà chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump đã ban hành trước đó, theo tờ The Washington Post.



Cụ thể, ông Biden cho biết sẽ giảm sự ủng hộ của Mỹ đối với các hoạt động tấn công do Saudi Arabia dẫn đầu ở Yemen - cuộc xung đột cho đến nay đã khiến hơn 230.000 người thiệt mạng, hơn một triệu người phải di tản và gây ra nạn đói tàn khốc. Ông nhấn mạnh "chiến tranh phải kết thúc" và tuyên bố bổ nhiệm một đặc phái viên tập trung vào cuộc xung đột ở khu vực.



Tổng thống Joe Biden. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngoài ra, tổng thống cũng tuyên bố ngừng rút quân khỏi Đức - một kế hoạch mà trước đó ông Trump ban hành như một cách để "trừng phạt" quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.



Các thông báo trên là một phần trong bài phát biểu đầu tiên của ông Biden tại Bộ Ngoại giao kể từ khi ông nhậm chức vào tháng trước.



"Chúng tôi sẽ 'sửa chữa' các liên minh của mình và tương tác với thế giới một lần nữa, không phải để đáp ứng những thách thức của ngày hôm qua mà là của ngày hôm nay và ngày mai" - ông Biden nói.



Ông cam kết sẽ chống lại "chủ nghĩa độc tài tiến bộ trong giai đoạn mới" bằng các giá trị dân chủ, pháp quyền và ủng hộ báo chí tự do. Ông cho biết Mỹ sẽ phục hồi một cách mạnh mẽ hơn sau sự kiện bạo động ở Điện Capitol ngày 6-1.



Ông Biden đã phác thảo các quan điểm chính sách đối ngoại truyền thống của mình bằng một nét vẽ rộng, cam kết đối đầu với vấn đề nhân quyền trong khi vẫn tìm kiếm sự hợp tác với các đối thủ nếu có thể.



Bên cạnh đó, ông cũng hứa sẽ sát cánh với các quan chức ngoại giao của Mỹ, những người đã mất lòng tin trong những năm nắm quyền của ông Trump. Hơn nữa, tân tổng thống cũng công bố chính sách hỗ trợ quyền LGBT trên toàn thế giới như một phần của nỗ lực đưa các giá trị của Mỹ ra nước ngoài.



Về vấn đề liên quan Nga, ông Biden thể hiện cách tiếp cận hoàn toàn trái ngược với ông Trump, người thường xuyên đề cao Tổng thống Nga Vladimir Putin.



"Tôi đã nói rõ với Tổng thống Putin, theo một cách rất khác so với người tiền nhiệm của tôi, rằng những ngày Mỹ phải vật lộn với những hành động gây hấn, can thiệp bầu cử và tấn công mạng của Nga đã qua" - ông Biden nói.



"Chúng tôi sẽ không ngần ngại gia tăng áp lực đối với Nga và bảo vệ lợi ích quan trọng của chúng tôi" - ông Biden nói.



Bên cạnh đó, ông Biden cho biết lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny nên được thả khỏi nơi giam giữ ngay lập tức và vô điều kiện.

