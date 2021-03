Tàu kẹt ngang kênh đào Suez: Chưa biết phải nằm mấy tuần nữa

Tính đến hôm nay đã là ngày thứ tư tàu chở hàng Ever Given dài 400 m rộng 59 m và tải trọng 244.000 tấn bị kẹt ngang kênh đào Suez ở Ai Cập.



Tàu Ever Given thuộc sở hữu của công ty vận tải tàu Shoei Kisen KK (Nhật) bị mắc kẹt xoay nằm chắn ngang kênh đào Suez từ ngày 23-3 sau khi bị vướng vào một trận gió mạnh và bão cát làm tầm nhìn bị giảm và hướng đi bị thay đổi.



Hình ảnh vệ tinh được chụp vào ngày 25-3 cho thấy con tàu Ever Given đang chặn ngang kênh đào Suez. Ảnh: CNN

Đài CNN dẫn nhận định nhiều chuyên gia tàu biển rằng có thể phải mất nhiều ngày thậm chí nhiều tuần nữa mới có thể “giải thoát” con tàu, nối lại giao thông một trong những tuyến đường biển bận rộn nhất thế giới.



Một chiếc máy xúc cố gắng giải phóng phần đầu phía trước tàu Ever Given. Ảnh: CNN

Trao đổi với kênh truyền hình Dutch TV ngày 24-3, ông Peter Berdowski – Giám đốc điều hành công ty Boskalis vốn cùng tập đoàn với công ty SMIT đang nỗ lực giải phóng con tàu Ever Given – cho biết công ty ông xác định không thể giải cứu con tàu với cả hàng hóa bên trên.

“Con tàu với sức nặng hiện tại là không thể kéo ra. Có thể các bạn quên tính tới điều đó” – theo ông Berdowski.



Hai tàu kéo được triển khai gần còn tàu Ever Given ngày 25-3. Ảnh: CNN

Bước đầu tiên sẽ phải dỡ dầu và nước dằn tàu, sau đó cố gắng xoay chuyển tàu khi thủy triều lên. Nếu điều đó không hiệu quả, bước tiếp tới sẽ phải tháo dỡ các thùng hàng, cố gắng đào xói bỏ đi lượng cát mà con tàu hiện đang bị mắc kẹt, theo ông Berdowski.



Tàu Ever Given bị mắc kẹt từ ngày 23-3. Ảnh: CNN

Trước đây SMIT từng có nhiều kinh nghiệm thực hiện cứu hộ cấp cao. Trong số đó có vụ giải cứu tàu Costa Concordia bị kẹt ngoài bờ biển Ý năm 2012.

Hiện một nhóm chuyên gia cứu hộ từ SMIT và từ công ty cứu hộ Nippon Salvage (Nhật) được tập trung nghĩ cách giúp giải thoát con tàu.



Tàu Ever Given dài 400 m, rộng 59 m, kẹt ngang kênh đào Suez dài 193 km. Ảnh: CNN

SCA ngày 25-3 cho biết tham gia công tác cứu hộ có hai tàu đào, chín tàu kéo, và bốn máy đào trên bờ kênh. SCA cho biết đã gặp phía SMIT và bàn bạc phương án giải cứu con tàu bằng cách đào rộng khu vực xung quanh.

Một chuyên viên hoa tiêu cấp cao SCA nói với CNN rằng công tác giải cứu “cực kỳ phức tạp về kỹ thuật” và có thể mất nhiều ngày.



Tướng Ossama Rabei, Giám đốc SCA tại hiện trường. Ảnh: CNN

SCA đã ngưng toàn bộ hoạt động di chuyển qua kênh đào Suez cho đến khi còn tàu Ever Given được giải cứu.

Hiện có ít nhất 160 tàu chở nhiên liệu và hàng hóa đang bị kẹt ở kênh đào Suez do tàu Ever Given chắn ngang tuyến đường, CNN dẫn thông tin từ Cơ quan quản lý kênh đào Suez.

SCA hướng dẫn các con tàu bị vướng lại không di chuyển được đến đậu tại Great Bitter Lake, Biển Đỏ, và Địa Trung Hải.



Tàu thuyền bị kẹt lại được hướng dẫn đậu chờ ở vùng biển gần đó, ngày 25-3. Ảnh: CNN

Trong trường hợp tàu Ever Given còn mắc kẹt lâu, các tàu vận tải có thể buộc phải chuyển hướng đi qua ngả châu Phi, kéo dài thời gian thêm tới cả tuần.

Kênh đào Suez dài193 km, là tuyến giao biển của khoảng 30% tàu vận tải thế giới, giá trị hàng hóa chiếm khoảng 12% tổng thương mại toàn cầu.