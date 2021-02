Một báo cáo mới của tờ The New York Times công bố ngày ngày 11-2 tiết lộ thông tin chi tiết về tình hình bệnh tình của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông nhiễm COVID-19 vào đầu tháng 10 năm ngoái. Theo đó, báo cáo cho thấy sức khỏe của ông Trump tồi tệ hơn so với công bố khi đó.



Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Jonathan Ernst/REUTERS

Báo cáo trích dẫn một nguồn tin thân cận về thông tin sức khỏe của ông Trump cho biết vào thời điểm nhập viện, cựu Tổng thống Mỹ có nồng độ oxy trong máu “cực kỳ suy giảm”, xuống mức 80%, trong khi nồng độ trong máu của những người mắc COVID-19 giảm xuống mức 90% đã được coi là “nghiêm trọng”.

Ông Trump được cho là bị thâm nhiễm phổi, xảy ra khi phổi bị viêm và chứa các chất như chất lỏng hoặc vi khuẩn. Tiên lượng của ông Trump rất đáng lo ngại vì vậy các quan chức không loại trừ khả năng ông phải dùng tới máy thở.

Trước đó vào ngày 2-10, ông Trump được cho là có biểu hiện khó thở và lên cơn sốt khi được đưa đến Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed.



Báo cáo cũng cho biết ông Trump đã phản đối việc nhập viện. Cựu Tổng thống chỉ đồng ý khi các cố vấn nói rằng Cơ quan Mật vụ Mỹ sẽ hành động khi tình tình của ông trở nên tồi tệ.

Tuy nhiên, trong thời gian ông Trump nhập viện điều trị, đội ngũ y tế đã cố gắng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng về tình hình sức khỏe của cựu Tổng thống. Theo đó, bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley, cho biết nồng độ oxy trong máu ông Trump chưa bao giờ giảm xuống mức 80%, điều này đã mâu thuẫn với báo cáo mới.

Đồng thời, vị bác sĩ này còn cho hay “những phát hiện đã được dự đoán trước và không có bất kỳ quan ngại lâm sàng lớn nào” trong thời gian ông Trump nhập viện.

Tuy nhiên sau đó, ông Conley lập luận rằng ông chỉ đang cố gắng “phản ánh thái độ lạc quan của đội ngũ y tế, Tổng thống và về tình hình bệnh tình của ông”.

“Tôi không muốn đưa ra bất kỳ thông tin nào có thể hướng diễn biến bệnh tình của ông Trump sang một hướng khác. Khi ấy, nhiều người cho rằng chúng tôi đang cố che giấu điều gì đó nhưng điều này hoàn toàn không chính xác” - ông Conley cho biết.

Ngoài liệu pháp remdesivir và dexamethasone, ông Trump còn tiếp nhận hỗn hợp kháng thể của Regeneron. Lúc này, loại thuốc mới của công ty dược phẩm Regeneron chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt. Vì vậy, các quan chức đã phải tiến hành nộp đơn đăng ký thuốc mới khẩn cấp, một thủ tục được đưa ra khi một bệnh nhân bị bệnh nặng đồng ý dùng một loại thuốc chưa hoàn thành thử nghiệm lâm sàng.

Ông Trump đã liên tục khen ngợi thuốc của Regeneron, nhấn mạnh rằng có thể loại thuốc này đã cứu mạng ông.

“Sau ngày đầu tiên, tôi nghĩ rằng thể trạng của tôi sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu không dùng thuốc Regeneron” - ông Trump nói vào thời điểm đó.

Vào ngày 2-10-2020, sau khi xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, ông Trump đã được chuyển tới Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed ở Bethesda, bang Maryland sau khi xuất hiện triệu chứng bệnh.