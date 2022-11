Ronaldo nhanh chóng phát hiện ra Sir Alex Ferguson khác ở MU

(PLO)- HLV Erik Ten Hag đang đi theo con đường của Sir Alex Ferguson tại Manchester United và Cristiano Ronaldo đã nhanh chóng phát hiện ra điều này.

Đó là bình luận của huyền thoại Manchester United Bryan Robson, người vẫn đang phục vụ đội chủ sân Old Trafford với tư cách đại sứ ở ‘nhà hát của những giấc mơ’.

Benzema lên tiếng tố cáo Ronaldo (PLO)- Cristiano Ronaldo đã hắt hủi thô bạo người đồng đội cũ Karim Benzema sau lễ trao giải Quả bóng vàng 2022 – Ballon d’Or 2022.

Vào mùa hè vừa qua, chiến lược gia người Hà Lan Erik ten Hag tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng đầy sóng gió ở Manchester United. Ten Hag đã đối phó với bất cứ mối đe dọa nào về quyền lực của mình bằng cách không ngại xử lý một cách tàn nhẫn những ai nổi loạn.

Ten Hag mong đợi mình có thể xoay chuyển tình thế ở MU, đưa MU trở lại với đúng nơi mà họ thuộc về. Và Bryan Robson tin rằng Erik ten Hag đang đi theo con đường ‘kỷ luật đầy cứng rắn’ đã mang lại thành công cho Manchester United của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Bryan Robson cũng là huyền thoại MU thi đấu dưới trướng Sir Alex Ferguson. Ông được mệnh danh là ‘đội trưởng Marvel’ của United. Bây giờ, ông vẫn phục vụ MU với tư cách đại sứ. Vì thế, Robson hiểu rất rõ tình trạng hiện tại cũng như quá khứ của ‘quỷ đỏ’.

Sau khi chuyến du đấu trước mùa giải tại Thái Lan và Úc, Bryan Robson đã nhìn ra tương lai tươi sáng của MU dưới thời Ten Hag. MU khởi đầu mùa giải mới chệch choạc với 2 thất bại liên tiếp trước Brighton và Brentford tại Premier League. Nhưng sau đó, Ten Hag đã giúp MU thắng 8 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Và không có gì ngạc nhiên khi Bryan Robson hồ hởi cho biết: ‘Tôi biết Erik ten Hag trong chuyến du đấu trước mùa giải của Manchester United. Chúng tôi đã cùng nhau du đấu 17, 18 ngày, nên trong một chuyến đi như vậy, bạn có thể gặp gỡ và làm quen với các cầu thủ và nhân viên nhiều hơn những lần khác.

Bản thân tôi, Denis Irwin và Andy Cole (cũng là đại sứ MU) đã đến tất cả các buổi tập đội nên chúng tôi đã trò chuyện với người quản lý và nhân viên của ông ấy.

Tôi nghĩ Erik Ten Hag đã làm một công việc thực sự tốt cho Manchester United. Ông ấy giữ đôi chân của mình trên mặt đất và nó rất có ý nghĩa. Các buổi tập của Ten Hag thực sự rất tốt. Ông ấy biết và làm chính xác những gì mình muốn’.

Bryan Robson đã lấy ví dụ về trường hợp của Cristiano Ronaldo để cho thấy Ten Hag giải quyết vấn đề nội bộ của đội tốt như thế nào. Bất chấp Ronaldo là một siêu sao, Ten Hag vẫn thẳng tay trừng phạt khi tiền đạo 37 tuổi người Bồ Đào Nha nổi loạn. Và Bryan Robson cho rằng Ronaldo đã đối mặt với một ‘bố già’ khác ở Manchester United, đó là hình bóng của ‘bố già’ Sir Alex Ferguson trong con người Erik Ten Hag.

Bryan Robson chia sẻ: ‘Nếu các cầu thủ có một chút vô kỷ luật ngoài sân cỏ, Erik Ten Hag sẽ sớm hạ gục họ. Đó là điều mà Cristiano Ronaldo đã nhanh chóng phát hiện ra khi siêu sao người Bồ Đào Nha bước ra khỏi sân’.

Robson tin tưởng tuyệt đối vào Ten Hag khi nói thêm: ‘Erik ten Hag sẽ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ câu lạc bộ và tôi tin rằng ông ấy sẽ làm rất tốt công việc của chúng tôi’.

Tại World Cup 1982, Bryan Robson trong màu áo tuyển Anh từng ghi bàn vào lưới Pháp chỉ sau 27 giây kể từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài vang lên. Bryan Robson từng chứng kiến những quy tắc nghiêm ngặt mà Sir Alex Ferguson đặt ra từ những ngày đầu ông đến Old Trafford.

Và Fergie nhanh chóng nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ các học trò ở MU, điều đã kéo dài cho đến tận ngày nay khi người đàn ông huyền thoại 80 tuổi người Scotland vẫn còn hiện diện ở Old Trafford. Các cầu thủ MU luôn coi Sir Alex là bố già, là ông chủ và là người cha già đáng kính.

Bryan Robson giải thích: ‘Sir Alex Ferguson vẫn là The Gaffer, The Boss đối với tất cả chúng tôi. Tôi đủ may mắn vì chúng tôi có chung niềm đam mê với môn đua ngựa. Nó giúp tôi được gặp ông ấy rất nhiều lần. Với một vài người bạn chung đam mê, chúng tôi có thể đi đến Cheltenham, York và Aintree đua ngựa.

Sau đó, tôi gặp Sir Alex trong những ngày thi đấu ở Old Trafford. Sir Alex Ferguson vẫn có tất cả niềm đam mê đó, luôn hướng về Manchester United và bóng đá. Tôi không nghĩ rằng có một cầu thủ nào mà tôi biết từng chơi dưới trướng 'The Boss' lại không gọi ông ấy như vậy, hay 'The Gaffer' bây giờ.

Đó là sự tôn trọng mà Sir Alex Ferguson nhận được từ tất cả những cầu thủ từng làm việc dưới quyền ông ấy. Sir Alex Ferguson vẫn tỏa hào quang và sự hiện diện ở đây cho dù bạn có đi đâu. Đó là sự tôn trọng to lớn dành cho ông ấy’.

Đó là thứ mà Robson tin rằng Ten Hag đang bắt đầu xây dựng ở MU. Chiến lược gia người Hà Lan cuối cùng cũng giúp Marcus Rashford nở nụ cười trên môi sau một vài mùa giải chật vật. Việc Rashford dần lấy lại phong độ dưới thời Ten Hag đã giúp anh được HLV Gareth Southgate gọi vào đội tuyển Anh đá World Cup 2022.

‘Marcus Rashford bây giờ đang trở lại với một chút phong độ, tương tự như những gì cậu ấy đã thể hiện ở World Cup trước’, Bryan Robson nói thêm.

Rạng sáng nay (14-11), Cristiano Ronaldo gây chấn động cả làng bóng đá thế giới trước thềm World Cup 2022 khi thực hiện cuộc phỏng vấn tố cáo MU phản bội mình. Ronaldo thậm chí nói thẳng anh không tôn trọng HLV Erik Ten Hag vì Ten Hag không tôn trọng anh.

Với việc phơi bày những góc khuất của MU cùng thái độ bất mãn, Ronaldo chắc chắn sẽ bị Ten Hag trừng phạt. Cùng chờ xem chiến lược gia người Hà Lan sẽ xử lý hành vi nổi loạn khó chấp nhận này của Cristiano Ronaldo như thế nào. Và nó có giống như những gì Bryan Robson tưởng tượng rằng, Erik Ten Hag có thể là một 'bố già' mới của đội chủ sân Old Trafford như thời Sir Alex Ferguson.

Ten Hag cảnh báo Garnacho đối mặt nguy hiểm tại MU (PLO)- Erik ten Hag cảnh báo Alejandro Garnacho đang đối mặt với nguy hiểm bất chấp sao trẻ người Argentina này là người hùng của Manchester United trong chiến thắng kịch tính trước Fulham.

PHẠM QUANG