Rowing Việt Nam kỳ vọng đổi màu huy chương

Ngày thi đấu đầu tiên 24-9, ngay buổi sáng, môn đua thuyền rowing với nội dung thuyền bốn nữ hạng nặng một mái chèo gồm bốn tay chèo của Việt Nam (VN) là Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Huệ đã xuất sắc về thứ ba, đoạt HCĐ ASIAD 19 và cũng là huy chương đầu tiên của đoàn thể thao VN. Đến buổi chiều, võ sĩ taekwondo Trần Hồ Duy đoạt HCĐ tiếp theo cho thể thao VN ở nội dung biểu diễn quyền cá nhân nam.

Ngày 25-9, thể thao VN tiếp tục với những môn được kỳ vọng đổi màu huy chương.

Bốn nội dung chung kết đua thuyền rowing

Đầu tiên là nội dung thuyền tám nữ hạng nặng một mái chèo, bộ tứ vừa giành HCĐ Đinh Thị Hảo - Dư Thị Bông - Hà Thị Vui - Phạm Thị Huệ sẽ sát cánh với các đồng đội Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Trần Thị Kiệt khả năng cao cạnh tranh HCV với đội nữ Trung Quốc. Chủ nhà cũng là đối thủ duy nhất vượt qua VN ở vòng loại.

Rowing Việt Nam sau chiếc huy chương đồng đầu tiên ngày 25-9 kỳ vọng đổi màu huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Tiếp theo là chung kết nội dung thuyền bốn nam hạng nặng hai mái chèo, các VĐV Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Văn Hiếu và Nhữ Đình Nam sẽ tranh huy chương với các đội Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Uzbekistan và Indonesia.

“Hoàng tử ếch” Thanh Bảo vào cuộc

HCV SEA Games 31 - kình ngư Phạm Thanh Bảo với biệt danh “hoàng tử ếch” sẽ đấu loại cự ly 100 m ếch nam ở đợt bơi thứ tư, đối đầu với hai ứng cử viên nặng ký là Qin Haiyang (Trung Quốc, thông số tốt nhất là 57”93) và Choi Dongyeol (Hàn Quốc, thông số tốt nhất là 59”95). Một thách thức không nhỏ khi kỷ lục SEA Games do Thanh Bảo đang giữ là 1’00”97.

Nội dung thuyền tám nữ hạng nặng một mái chèo, các tay chèo của Việt Nam với khả năng cao cạnh tranh HCV với đội nữ Trung Quốc.

Ngoài cự ly của Thanh Bảo, bơi VN còn có các VĐV Phạm Thị Vân đấu loại 50 m ngửa nữ, Nguyễn Hoàng Khang tranh loại 50 m tự do nam, Nguyễn Thúy Hiền tranh loại 200 m tự do nữ. Riêng ở vòng loại cự ly 4x200 m tự do tiếp sức nam, VN có các kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Ngô Đình Chuyền và Đỗ Ngọc Vinh tranh vé đi tiếp.

Taekwondo lại hy vọng có thêm huy chương

Niềm hy vọng Trương Thị Kim Tuyền xuất quân vòng 1/16 hạng -49 kg nữ nội dung đối kháng. Đối thủ tranh vé vào tứ kết với Kim Tuyền tại vòng đấu này là người chiến thắng giữa cặp đấu Almutawah (Qatar) - Da Costa (Đông Timor).

Khó khăn ở chặng sau của Kim Tuyền là lá thăm đẩy vào nhánh đấu “xương”, nếu vào bán kết, Tuyền phải chạm trán với đương kim vô địch Olympic - Pinapak Wongpattanakit (Thái Lan).

Ngoài ra, nội dung biểu diễn quyền đồng đội nam - nữ tại tứ kết, các võ sĩ Bạc Thị Khiêm, Phạm Ngọc Châm, Lý Hồng Phúc, Phạm Minh Bảo Kha sẽ đấu loại trực tiếp với đội tuyển Philippines.

Wushu ra quân với nhiều hy vọng

Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hiền tranh chung kết nội dung trường quyền nữ với 10 đối thủ châu lục. Trong khi ở nội dung đối kháng, Nguyễn Thị Thu Thủy (60 kg nữ) tranh vòng tứ kết gặp Karamat Maira (Pakistan). Võ sĩ Bùi Trường Giang (60 kg nam) đấu vòng 1/8 đối đầu với Putra Kara (Indonesia), Nguyễn Văn Chưởng (65 kg nam) tranh vé đi tiếp với Kuruppu (Sri Lanka).

Các môn còn lại của thể thao Việt Nam

+ Cờ vua tranh tài ở hai vòng 3 và cờ tiêu chuẩn bốn cá nhân nam, nữ. Nội dung đơn nam có sự góp mặt của hai kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Minh Tuấn, trong khi nội dung đơn nữ có sự tranh tài của Phạm Lê Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng.

+ Đấu kiếm, HCV SEA Games Vũ Thành An, Nguyễn Văn Quyết tranh tài vòng loại kiếm chém cá nhân nam. Nếu giành kết quả suôn sẻ từ vòng loại, các kiếm thủ của VN sẽ đối đầu với các ứng cử viên của Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc tại bán kết và chung kết.

+ Judo, các võ sĩ Nguyễn Thị Bích Ngọc (57 kg), Nguyễn Ngọc Diễm Phương (63 kg), Bùi Thiện Hoàng (81 kg) tranh suất vào vòng tứ kết.

+ Bắn súng, các xạ thủ Ngô Hữu Vượng, Nguyễn Công Dậu và Nguyễn Tuấn Anh đấu chung kết loại dần nội dung 10 m bia di động cá nhân và đồng đội nam. Ở nội dung 25 m súng ngắn bắn nhanh, Hà Minh Thành, Phan Xuân Chuyên và Vũ Tiến Nam đấu chung kết cá nhân và đồng đội nam.

+ Thể dục dụng cụ, Phạm Như Phương dự tranh chung kết cầu thăng bằng cá nhân nữ.

MINH QUANG