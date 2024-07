Sạt lở, mưa lũ ở Sơn La làm 9 người chết và mất tích 24/07/2024 17:50

Chiều 24-7, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lớn ảnh hưởng của cơn bão số 2.

Báo cáo cho thấy số người chết và mất tích do mưa lũ ở Sơn La đang tiếp tục tăng lên. Tính đến 16 giờ cùng ngày, đã có 5 người chết, trong đó 4 người chết do bị sạt lở ở huyện Mai Sơn, 1 người chết do bị lũ cuốn trôi ở huyện Thuận Châu.

Ngoài ra, tại hai huyện Mai Sơn và Thuận Châu cũng đang còn 4 người bị mất tích, do bị sạt lở và lũ cuốn trôi. Tại huyện Mường La cũng có 1 người bị thương do sạt lở.

Mưa lũ ở Sơn La đang gây ra nhiều thiệt hại. Ảnh: Cổng TTĐT Sơn La

Bên cạnh thiệt hại về người, mưa lũ cũng làm 389 ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại; 6 điểm trường mầm non, tiểu học bị ngập. Đường quốc lộ có hơn 100 điểm bị sạt lở; đường tỉnh lộ có hơn 400 điểm bị sạt lở; gần 300 ha lúa mùa, hoa màu bị ngập; gần 3.500 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai công tác khắc phục theo phương châm “ 4 tại chỗ”, thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở hướng dẫn, giúp nhân dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định chỗ ở…