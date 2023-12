Siêu kình ngư Sun Yang bị Trung Quốc gạt tên khỏi đội tuyển bơi

Sun Yang có thể phải bỏ lỡ Olympic Paris sau khi bơi lội Trung Quốc đưa ra tiêu chí tuyển chọn VĐV. Ảnh: REUTERS

Liên đoàn Bơi lội Trung Quốc khẳng định, VĐV đội tuyển sẽ được chọn dựa trên kết quả của giải vô địch thế giới năm 2023 và giải vô địch thế giới năm 2024 tại Doha, cũng như kết quả tại giải vô địch quốc gia khởi tranh từ ngày 19 đến ngày 27-4.

Với tiêu chí trên, siêu kình ngư Sun Yang từng sáu lần đoạt huy chương Olympic sẽ bị loại, bởi lệnh cấm thi đấu do sử dụng doping của anh có hiệu lực cho đến hết tháng 5.

Trong tiêu chí tuyển chọn VĐV tham dự Olympic Paris 2024, Liên đoàn Bơi lội Trung Quốc cho biết: “Tám kết quả cao nhất từ các nội dung chung kết từ Giải vô địch bơi lội thế giới Fukuoka 2023; Giải vô địch bơi lội thế giới Doha 2024 và kết quả của Giải vô địch bơi lội quốc gia 2024 sẽ được xem như kết quả vòng loại”.

Siêu kình ngư Sun Yang hiện đã 32 tuổi. Năm 2020, ngôi sao của bơi lội Trung Quốc bị Cơ quan chống doping thế giới cấm thi đấu 8 năm, sau khi đập vỡ lọ máu trong cuộc kiểm tra doping năm 2018. Đến thời điểm này, hoàn cảnh xảy ra vụ việc vẫn còn gây nhiều tranh cãi.

Sau khi kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao, Sun Yang đã thành công trong việc giảm thời gian thi hành án cấm thi đấu. Hiện tại, Sun rất quan tâm đến việc được trở lại thi đấu tại Paris, bởi đây sẽ là Thế vận hội thứ tư trong sự nghiệp của anh.

Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội Weibo, siêu kình ngư Sun Yang bày tỏ: “Bơi lội là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của tôi và tôi sẽ luôn đam mê nó” và không đưa ra thêm bất kỳ tuyên bố nào khác.

Sun Yang thi đấu bùng nổ tại Thế vận hội London 2012, giành hai HCV ở các cự ly 400 m tự do và 1.500 m tự do, cùng chiếc HCB ở nội dung 200 m tự do và HCĐ nội dung tiếp sức 4x200 m tự do.

Đến Olympic Rio 2016 (Brazil), Sun Yang tiếp tục đoạt HCV cự ly 200m tự do và HCB 400 m tự do. Ở đấu trường vô địch thế giới, siêu kình ngư Sun Yang cũng có 11 lần đăng quang.

Tòa án Thể thao Quốc tế cũng lên án Sun Yang (PL)- Sau án cấm thi đấu kình ngư người Trung Quốc (TQ) Sun Yang do Cơ quan chống doping thế giới (WADA) đưa ra, Tòa án Thể thao Quốc tế (CAS) đã “chấp thuận mức án thi đấu tám năm” với thái độ đồng tình cao mà không phản biện như nhiều phiên tòa trước.

MINH QUANG