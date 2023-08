Sở Y tế Hải Phòng báo cáo về nhóm "Bông Hồng Đen" lấy máu của học sinh

(PLO)- Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, nhóm này đã lấy 200 mẫu máu. Việc hoạt động của nhóm đều không được báo cáo đến chính quyền địa phương, cơ quan chức năng.

Ngày 21-8, theo thông tin của PLO, Sở Y tế Hải Phòng đã có báo cáo gửi UBND thành phố Hải Phòng về thông tin nhóm cộng đồng triển khai xét nghiệm HIV tại quận Đồ Sơn vài ngày trước đó mà không thông qua phụ huynh, nhà trường, gây bức xúc dư luận.

Trong báo cáo, Sở Y tế Hải Phòng làm rõ nhóm nói trên có tên gọi là Bông Hồng Đen – Cầu Vồng Đen với 6 tiếp cận viên. Trưởng nhóm là bà Đinh Thị Út, thuê văn phòng hoạt động tại số 44 phố Nguyễn Hữu Cầu, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn.

Nhóm này hoạt động theo hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) theo thoả thuận hợp tác được ký vào ngày 30-12-2022.

SCDI do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thành lập từ năm 2010. Văn phòng của SCDI Hải Phòng do bà Nhâm Thị Tuyết Thanh điều hành, mở từ năm 2016.

Ở thời điểm hiện tại, SCDI đang triển khai Dự án “Bảo vệ tương lai – Tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma tuý tại Việt Nam” của Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, nguồn vốn từ viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

SCDI hợp tác với 06 nhóm: Bông Hồng Đen - Cầu Vồng Đen (5 Tiếp cận viên), Bình Minh (6 TCV), Hải Đăng (6 TCV), Hoa Trinh Nữ (6 TCV), Cát Trắng (7 TCV), Vòng tay bè bạn (8 TCV) để triển khai hoạt động dự án trong nhóm người trẻ sử dụng ma tuý ở độ tuổi từ 16 đến 24, triển khai từ tháng 01-12/2023.

Toàn bộ kinh phí vận hành và sinh phẩm, vật tư triển khai hoạt động đều từ nguồn của Dự án “Bảo vệ tương lai - Tăng cường các can thiệp mới dựa vào cộng đồng nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma tuý tại Việt Nam”.

Nhiệm vụ của nhóm Bông Hồng Đen – Cầu Vồng Đen ở Hải Phòng là tiếp cận và can thiệp khách hàng là người sử dụng ma tuý trong độ tuổi từ 16 đến 24, với các hoạt động: Khách hàng được Tiếp cận viên (TCV) sàng lọc độ tuổi; Tư vấn và xét nghiệm HIV bởi TCV đã được dự án tập huấn; Thực hiện các bảng hỏi phỏng vấn ngắn như: Thông tin cơ bản về hành vi nguy cơ và đánh giá kiến thức về ma túy, sức khỏe tâm thần.

Cùng với đó, chuyển gửi khách hàng của dự án nhận hỗ trợ theo từng gói can thiệp phù hợp. Các can thiệp bao gồm: STIs, MMT, xét nghiệm HIV định kỳ, Viêm gan C, Lao, sức khoẻ tâm thần... Ngoài ra, truyền thông nâng cao nhận thức, cung cấp thông tin về giảm hại ma túy, STIs, HIV, các kỹ năng... cho khách hàng.

Theo báo cáo, từ 1-1-2023 đến ngày 17-8-2023, số khách hàng được nhóm này tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV là 200 người, kết quả 200 mẫu không phản ứng. Ngày 18-8-2023, có 4 khách hàng được tư vấn xét nghiệm sàng lọc HIV, kết quả 4 mẫu không phản ứng. Nhóm chưa cung cấp thông tin về độ tuổi của 4 khách hàng.

Sở Y tế Hải Phòng cũng cho biết thêm, khi làm việc với SCDI, đơn vị này không cung cấp được văn bản của UBND Hải Phòng về việc đồng ý tiếp nhận dự án triển khai tại địa bàn TP. SCDI cũng chưa cung cấp được kế hoạch, văn kiện và những tài liệu liên quan tại địa bàn thành phố Hải Phòng cho Sở Y tế.

Ngoài ra, SCDI chưa cung cấp được đầy đủ quy trình triển khai dự án, hồ sơ giấy tờ của tiếp cận viên tham gia dự án; biểu mẫu và quy trình thực hiện tư vấn xét nghiệm HIV tại cộng đồng chưa đúng theo quy định Bộ Y tế ban hành. Cùng với đó, SCDI chưa đưa ra được biên bản về việc đi giám sát hoạt động của các nhóm.

Sở Y tế Hải Phòng báo cáo đến UBND thành phố để xem xét, chỉ đạo hướng xử lý sự việc. Được biết, lãnh đạo TP Hải Phòng chỉ đạo sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm trong sự việc này.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, trong ngày 18-8, nhiều phụ huynh trên địa bàn phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn đã bức xúc, chia sẻ trên mạng xã hội về việc một nhóm người lấy máu xét nghiệm của học sinh mà không thông qua gia đình, nhà trường. Nhóm người này rủ rê lôi kéo, nhắn tin cho các cháu đến lấy máu sẽ được nhận 100.000 đồng, rủ thêm người khác được nhận tiếp 25.000 đồng.

Sự việc sau đó được cơ quan chức năng quận Đồ Sơn vào cuộc, yêu cầu nhóm này dừng việc lấy máu và đến làm việc tại cơ quan chức năng để làm rõ. Cũng trong ngày, hôm đó, chính quyền quận Đồ Sơn đã yêu cầu nhóm này dừng toàn bộ mọi hoạt động trên địa bàn cho đến khi cung cấp đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan và làm rõ sự việc.

Tăng cường quản lý, chấn chỉnh các hoạt động nhóm cộng đồng triển khai tư vấn, xét nghiệm HIV Trước thông tin về nhóm lấy máu học sinh không xin phép phụ huynh, trước đó, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ thông tin các báo phản ánh và có văn bản báo cáo về Cục Phòng, chống HIV/AIDS trước 12 giờ ngày 22-8-2023 để báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế. Văn bản của Sở Y tế báo cáo TP Hải Phòng ngày hôm nay cũng đồng thời là báo cáo để gửi Cục Phòng, chống HIV/AIDS. Qua sự việc này, Cục Phòng, chống HIV/AIDS cũng đề nghị Sở Y tế TP tăng cường việc quản lý và chấn chỉnh các hoạt động của nhóm cộng đồng triển khai hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

