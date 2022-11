(PLO)-Tác giả lên tiếng việc nhiều người hát sai lời ca khúc “Người thầy’; Tukoh taka - ca khúc World Cup 2022 có ba ngôn ngữ, MC Quỳnh Nga dẫn chung kết Miss Tourism International 2022....

Tác giả lên tiếng việc nhiều người hát sai lời ca khúc “Người thầy’

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy, tác giả ca khúc “Người thầy”, bài hát quen thuộc với nhiều thế hệ học trò mỗi dịp 20-11 về, đã chia sẻ trên trang cá nhân về việc nhiều người thể hiện sai lời ca khúc.

Cụ thể nhạc sĩ Nhất Huy cho biết "Người thầy" với "chiếc áo xưa sờn đôi vai" chứ không phải "choàng đôi vai" như một số bạn đã hát.

"Khi mình viết bài Người Thầy, chi tiết đáng giá nhất chính là 'chiếc áo xưa sờn đôi vai' vì mỗi lần đến nhà thầy Trí Thanh, mình thấy thầy luôn mặc chiếc áo sờn vai. Khi hỏi, thầy mới nói: 'thầy là chiến sĩ chứ không phải nghệ sĩ Huy à'.

Từ hình ảnh “chiếc áo xưa sờn đôi vai”, mình dùng điệp từ “vẫn” và một vài note cảm âm nữa và phát triển nên toàn ca khúc 'Người thầy'.

Hình ảnh người thầy gắn liền với “chiếc áo xưa sờn đôi vai” trong tâm trí người học trò mấy chục năm qua nên các bạn hát đừng thay chữ “sờn” thành chữ “choàng” làm mất hết ý nghĩa của bài hát Người thầy. Xin cám ơn các bạn!" - nam nhạc sĩ bày tỏ.

MC Quỳnh Nga dẫn chung kết Miss Tourism International 2022

Cuộc thi Miss Tourism International - Hoa hậu Du lịch Quốc tế 2022 đang diễn ra sôi động. Chung kết sẽ diễn ra vào tối 25-11, tại Malaysia.

Mới đây, 1 trong 3 MC đêm chung kết Miss Tourism International 2022 đã được hé lộ. Đó là người đẹp Quỳnh Nga - gương mặt MC quen thuộc của nhiều chương trình uy tín phát sóng trên Đài truyền hình Quốc Gia.

Đây được xem là dấu ấn đặc biệt khi Quỳnh Nga là người Việt đầu tiên được đảm nhận vai trò MC chính tại Miss Tourism International trong suốt 25 mùa tổ chức.

Quỳnh Nga cho biết, việc đảm nhận vai trò MC chung kết Miss Tourism International 2022 là sự vinh hạnh, cơ hội lớn của cô trong sự nghiệp. Bởi cuộc thi Miss Tourism International là sân chơi sắc đẹp uy tín, được cục Du lịch Malaysia và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Malaysia quảng bá rộng rãi để phát triển du lịch Malaysia.

Blackpink thu 3,3 triệu USD một đêm diễn

Theo Allkpop, với concert Born Pink World Tour diễn ra ngày 14-11 tại Newark, Blackpink đã thu gần 3,3 triệu USD trong một đêm. Và nhóm thu về số tiền tương tự ở ngày diễn thứ hai.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một nhóm nhạc nữ vượt mốc 3 triệu USD chỉ trong một đêm biểu diễn tại Mỹ. Blackpink khẳng định đẳng cấp của nhóm khi lập kỷ lục tận 2 lần liên tiếp.

Trước đó In your area - tour diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của BlackPink cũng là tour diễn có doanh thu cao nhất đối với một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc. Bắt đầu tháng 11-2018 và kết thúc tháng 2-2020, In your area đi qua 17 quốc gia và 26 thành phố.

Tukoh taka - ca khúc World Cup 2022 có ba ngôn ngữ

Tukoh taka là bài hát chính thức của Lễ hội cổ động viên FIFA diễn ra ngày 19-11 tại Doha (Qatar).

Ca khúc có sự kết hợp giữa ba thứ tiếng gồm Tây Ban Nha, Ả Rập, Anh và do Myriam Fares, Maluma thể hiện, phần rap đảm nhận bởi Nicki Minaj. Sau 17 giờ ra mắt, MV Tukoh taka hiện đạt hơn 3,2 triệu lượt xem trên YouTube.

Trước đó, FIFA từng giới thiệu một số ca khúc khuấy động World Cup 2022 như Hayya hayya (Trinidad Cardona, Davido và Aisha), Arhbo (Ozuna, Gims), Light the sky (Nora Fatehi, Rahma Mezher, Balqees Ahmed Fathi)…

HÀ NGUYỄN