Đó là ghi nhận trong báo cáo đánh giá ngành Bảo hiểm năm 2021 vừa được Vietnam Report công bố sáng nay, ngày 12-7.



Theo báo cáo mới nhất của Deloitte, thị trường bảo hiểm toàn cầu chịu ảnh hưởng đáng kể bởi đại dịch COVID-19 khiến chuỗi tăng trưởng ấn tượng liên tục trong suốt 10 năm qua (bình quân tăng 3,3%) bị đứt gãy. Tuy nhiên, tại Việt Nam, ngành bảo hiểm lại có mức tăng trưởng ấn tượng.

Mức chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm 2020 đạt 48.223 tỉ đồng, tăng 11,4% so với năm 2019, đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 460.457 tỉ đồng, tăng 22%.

Trong khi đó khảo sát của Vietnam Report đã chỉ ra rằng, từ khi đại dịch bùng phát, doanh thu từ kênh số tăng mạnh nhất tại 69,2% doanh nghiệp bảo hiểm. 66,7% doanh nghiệp khảo sát cho biết kênh phân phối qua ngân hàng (bancassurance) ghi nhận doanh thu tăng trưởng trong khi doanh thu từ kênh đại lý bị chững lại tại 46,7% số doanh nghiệp bảo hiểm.

Số liệu thống kê cho thấy, so với thời điểm trước khi đại dịch bùng phát, doanh thu từ kênh bancassurance hiện nay đã xấp xỉ doanh thu từ kênh agency.

Có thể thấy bancassurance không chỉ trở thành vị "cứu tinh" cho các doanh nghiệp bảo hiểm mà ngay cả với các nhà băng thì lĩnh vực này cũng được xem là “miếng mồi béo bở”.

Trung tâm phân tích Công ty chứng khoán SSI (SSI Research) công bố báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý 2/2021 của 33 công ty niêm yết trong đó có 11 ngân hàng cũng cho thấy lợi nhuận được đóng góp đáng kể từ mảng bán chéo sản phẩm bảo hiểm (bancassurance).

Cụ thể, ước lợi nhuận trước thuế quý 2-2021 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) dự kiến tăng trưởng 58% so với cùng kỳ năm ngoái do tăng trưởng tín dụng lên đến 19 - 20% so với cùng kỳ năm ngoái và NIM (biên lợi nhuận) nới rộng so với cùng kỳ. Hoạt động bancassurance của ACB vẫn phát triển mạnh, với mức phí bảo hiểm tương đương hàng năm thuộc top 3 trên thị trường.

Tương tự, với Ngân hàng Phát triển TP.HCM (mã chứng khoán HDB) mặc dù tăng trưởng tín dụng so với đầu năm dự kiến chậm hơn so với các ngân hàng khác do hạn mức tín dụng được cấp ban đầu thấp hơn. Nhưng tăng trưởng so với cùng kỳ tương đối đáng kể, khoảng 19%, giúp tăng trưởng thu nhập lãi thuần ổn định ở mức 19-20% so với cùng kỳ. Trong khi đó, thu nhập từ phí tăng mạnh do HDB đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bancassurance kể từ quý 4-2020.

Còn với Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) ước tính lợi nhuận trước thuế trong quý 2-2021 đạt 1.650 tỉ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 lợi nhuận trước thuế đạt 2.800 tỉ đồng, tăng 187% so với cùng kỳ 2020.

Mức tăng trưởng mà MSB có được là bởi tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ 10,5% so với đầu năm, cũng như biên lợi nhuận được cải thiện do lãi suất huy động thấp và nguồn tiền bổ sung từ phí trả trước của thỏa thuận bancassurance độc quyền được ký kết gần đây với Prudential. Thu nhập quý 2-2021 của MSB bao gồm khoảng 500 tỉ đồng phí trả trước bancassurance từ Prudential.