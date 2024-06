Tất cả thông tin về trận cầu tâm điểm Tây Ban Nha gặp Croatia ở Euro 2024 15/06/2024 13:20

Vào lúc 23h đêm nay 15-6, nhà vô địch Euro 3 lần tuyển Tây Ban Nha sẽ gặp Croatia ở bảng B trong trận cầu tâm điểm lượt trận đầu tiên Euro 2024 vừa khai mạc tại Đức. Dưới đây là mọi thông tin về trận đấu hấp dẫn này.

Những gì bạn cần biết?

Sứ mệnh lập kỷ lục 4 lần vô địch Euro của tuyển Tây Ban Nha bắt đầu bằng nhiệm vụ khó khăn trước Croatia, đội mà họ đã đánh bại trên loạt sút luân lưu để giành chức vô địch Nations League năm ngoái. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente đã khởi động Euro 2024 bằng các chiến thắng đậm trong trận giao hữu trước Andorra và Bắc Ireland, tiền đạo Mikel Oyarzabal của Real Sociedad gây ấn tượng với 4 bàn thắng sau 2 trận.

Luôn là một thế lực đáng gờm, Croatia sẽ được dẫn dắt bởi đội trưởng Luka Modric vĩ đại, tiền vệ của Real Madrid sẽ có kỳ Euro thứ 5 trong sự nghiệp. Bộ đôi Josko Gvardiol và Mateo Kovacic của Manchester City là hai ngôi sao đáng chú ý khác trong đội hình Croatia. Croatia được tiếp thêm sự tự tin sau khi họ đánh bại Bồ Đào Nha 2-1 trong trận giao hữu cách đây vài ngày.

Trong lịch sử, Tây Ban Nha và Croatia đã đối đầu với nhau 10 trận, trong đó Tây Ban Nha thắng 5, hòa 2 và thua 3, ghi được 20 bàn, thủng lưới 12 bàn. Đáng chú ý, tại Euro 2020, Tây Ban Nha đã đánh bại Croatia 5-3 ở vòng 16 đội sau hai hiệp phụ. Ở Nations League năm ngoái, Tây Ban Nha cũng thắng Croatia sau loạt luân lưu trong trận chung kết để giành chức vô địch.

Tây Ban Nha gặp Croatia là trận cầu tâm điểm lượt trận đầu tiên vòng bảng Euro 2024. ẢNH: UEFA

Dự đoán của chuyên gia

Graham Hunter, phóng viên đến từ Tây Ban Nha chia sẻ: “Sự vắng mặt của Aymeric Laporte là một trở ngại cho Tây Ban Nha vì anh ấy có kinh nghiệm, chiều cao, khả năng phân phối bóng, nhưng đội trưởng Real Madrid Nacho vừa giành chức vô địch Champions League có thể lấp “một nửa ly nước đầy” đó.

Bầu không khí xung quanh khách sạn và khu tập luyện của Tây Ban Nha rất tốt, đó là một dấu hiệu tốt. Tây Ban Nha có thể giành chiến thắng trước Croatia. Nhưng hãy chú ý, Croatia và Tây Ban Nha đã gặp nhau sáu lần và 4 trong số đó có bàn thắng làm thay đổi cục diện trận đấu ở các phút 87, 89 hoặc 90. Vì thế, đừng bắt đầu ăn mừng hay khóc lóc quá sớm”.

Elvir Islamovic, phóng viên của Croatia cho biết: “Croatia khởi hành đến Euro 2024 sau chiến thắng đáng khích lệ trước Bồ Đào Nha trong trận giao hữu, và mặc dù không quá phấn khích, đội bóng của HLV Dalic đã chơi tốt. Ông sẽ đặt niềm tin đội hình chính tương tự như trận thắng Bồ Đào Nha vào trận mở màn Euro 2024 ở Berlin.

Các cầu thủ Croatia đã nói với tôi rằng họ muốn có một màn trình diễn sòng phẳng trong trận đấu với Tây Ban Nha như trận chung kết Nations League năm ngoái, điều đó cho thấy họ sẽ không hài lòng với một trận hòa. Ba chữ C sẽ rất quan trọng: sự tự tin (confidence), sự điềm tĩnh (composure) và khả năng kiểm soát bóng (control of the ball).

HLV hai đội nói gì?

HLV tuyển Tây Ban Nha Luis de la Fuente cho biết: "Tôi thực sự ngưỡng mộ tinh thần của các cầu thủ Croatia vì họ là tấm gương về niềm tự hào dân tộc, về tinh thần đoàn kết, tự hào về đội tuyển quốc gia, điều đó khiến tôi tự hào khi chúng tôi cũng có cảm giác như vậy.

Điều quan trọng ở đất nước chúng tôi là luôn phải cạnh tranh và giành chiến thắng. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ có cơ hội cạnh tranh danh hiệu. Tuy nhiên, chỉ có một người chiến thắng và có rất nhiều đội tuyển quốc gia giỏi. Ai có thể giành được chiếc cúp này?”.

Trong khi đó, HLV tuyển Croatia Zlatko Dalic nói: "Chúng tôi đang ở trong một bảng đấu khó khăn nhất (bảng B còn có Ý và Albania) và mọi người đều biết điều đó. Một khởi đầu tốt là rất quan trọng. Bạn có nhớ World Cup ở Qatar khi chúng tôi gặp Morocco ở trận đầu không? Điểm số đó sau này rất quan trọng.

Chúng tôi không nhắm tới mục tiêu để có một trận hòa, chúng tôi muốn thể hiện hết khả năng của mình và giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng rất khó khăn và rất sít sao, nhưng như mọi khi, tôi tin tưởng vào đội của mình”.