Thái Lan run sợ khi tuyển Việt Nam thua Hàn Quốc 0-6

Đêm 17-10, fan Thái Lan đã theo dõi hai trận đấu, khi tuyển Việt Nam thua Hàn Quốc 0-6 và sau đó là trận Thái Lan hòa Estonia 1-1 diễn ra khuya cùng ngày. Tuyển Việt Nam hầu như không có “cửa nhúc nhích” trước đội hình mạnh nhất của Hàn Quốc.

Nhưng vì sao người Thái Lan lại run sợ khi Việt Nam thua Hàn Quốc? Mọi chuyện đều có lý do của nó. Nguyên do là Thái Lan ở cùng bảng C vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 với Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore.

Trận Hàn Quốc đánh bại Việt Nam 6-0, người Thái Lan có nhiều "tư liệu quý giá" về trận đấu đó để chuẩn bị đối đầu với tuyển Hàn Quốc qua hai trận lượt đi và về ở bảng C. Người Thái hiểu rõ họ khó có khả năng tranh ngôi nhất bảng với Hàn Quốc. Mục tiêu của Thái Lan là tranh chiếc vé thứ hai với Trung Quốc, hai đội này gặp nhau ngay lượt trận mở màn ngày 16-11, Thái Lan tiếp Trung Quốc trên sân quốc gia Rajamangala.

Hoàng Đức trong pha tranh chấp cùng Lee Min-jae. Ảnh: Yonhap News

Người Thái Lan, fan Thái Lan hốt hoảng với cách Hàn Quốc thể hiện qua trận thắng Việt Nam như ván tennis trên sân Suwon tối 17-10. Họ sợ tuyển Thái Lan cũng sẽ là “phiên bản Việt Nam 2.0” tại vòng loại World Cup bảng C này.

Họ thấy HLV Klinsmann của Hàn Quốc tung đội hình mạnh nhất tiếp Việt Nam với đầy đủ những ngôi sao hạng 1 đang chơi bóng ở châu Âu. Và họ cho rằng, Thái Lan không có khả năng chống đỡ trước hỏa lực của đội bóng xứ Kim chi, khi Thái Lan đá thật với Hàn Quốc, còn Việt Nam chỉ đá giao hữu.

Tuyển Thái Lan tan nát cõi lòng qua trận thua Gruzia 0-8. Ảnh: S.S

Họ lo lắng rằng, HLV Polking xây dựng sơ đồ chiến thuật 3-5-1-1 rất mỏng manh trong phòng ngự sẽ bị những Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Kim Min-jae, Lee Kang-in... dễ dàng "xé nát" và Thái Lan cũng sẽ bị Hàn Quốc "hủy diệt" như cách tuyển Việt Nam thua thảm đêm 17-10.

Người Thái Lan đang nơm nớp rằng, tuyển Thái Lan sẽ là “phiên bản Việt Nam 2.0” khi mà bước vào giải, Hàn Quốc còn chơi căng hơn, nỗ lực hơn so với trận giao hữu thắng Việt Nam 6-0.

THANH PHƯƠNG