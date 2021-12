Mbappe chia sẻ: “Năm ngoái thật tốt với bản thân, khi tôi đã ghi được 40 bàn thắng, nhưng chúng tôi không vô địch giải quốc nội hay Champions League. Cuối cùng, tôi tự hỏi, nếu ghi 50 bàn mà chúng tôi không vô địch thì có ích gì? Tôi muốn ghi bàn ít hơn và giành chức vô địch và Champions League".

Mùa trước, Mbappe ghi 42 bàn qua 47 trận cùng PSG trên mọi mặt trận - thành tích mùa tốt nhất của anh từ đầu sự nghiệp. Nhưng ở khía cạnh danh hiệu, tiền đạo này chỉ đoạt Cúp Quốc gia Pháp - thành tích có phần khiêm tốn với đội bóng hùng mạnh nhất nước Pháp và cá nhân Mbappe.

Ở Ligue 1, anh cùng PSG về nhì khi đã bị Lille soán ngôi ở Ligue 1 với 1 điểm ít hơn. Ở Champions League, nơi Mbappe ghi 8 bàn, PSG ngậm ngùi thua Man City chung cuộc 1-4 tại bán kết. Ở mùa 2019-2020, Mbappe từng cùng PSG vô địch Ligue 1 và vào chung kết Champions League, nơi họ thua Bayern 0-1.



Mbappe không cần ghi bàn nhiều, chỉ muốn vô địch Champions League. Ảnh: CGI.

Việc thành tích tập thể có chiều hướng đi xuống được xem là một lý do khiến tiền đạo 22 tuổi này muốn rời PSG. Anh liên tục từ chối gia hạn hợp đồng vốn hết hiệu lực trong tháng 6-2022. Do đó, Mbappe có thể tự do đàm phán ký hợp đồng với một CLB khác ngay tháng 1-2022, và Real Madrid đang được đồn là điểm đến tiếp theo của anh.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với PSG, Mbappe tránh trả lời trực tiếp câu hỏi về tương lai. Nhưng ngôi sao này nhấn mạnh anh cần những trải nghiệm và thách thức mới cho chặng đường tiếp theo của sự nghiệp. Mbappe tiếp tục: "Đó là một mùa giải tốt nhưng bạn không thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn, mục đích là giành được các danh hiệu, đấy mới là những điều quan trọng nhất.

Tôi cần phải cảm thấy áp lực, để tìm kiếm thử thách, tôi luôn muốn có trách nhiệm trên vai của mình. Tôi muốn chịu áp lực ngay cả khi kết thúc trong thất vọng, đó là một quá trình học hỏi. Tôi chưa bao giờ che giấu những điều đó, và nó giúp tôi luôn rạo rực, phấn khích khi nghĩ về chặng đường phía trước. Điều này là do chúng tôi thích những trận đấu có áp lực cao, trận đấu mà mọi người đều xem, tôi xem áp lực là một điều gì đó tích cực".



Tài năng trẻ người Pháp sẽ không tiếp tục khoác áo PSG vào tháng 6 sang năm. Ảnh: CGI.

Mbappe người đã ghi 9 bàn và 14 pha kiến tạo cho PSG trên mọi đấu trường và đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Ligue 1 ghi 100 bàn cho CLB trong trận đấu gặp đội bóng cũ Monaco vào tuần trước. Ở tuổi 22 và 357 ngày, Mbappe cũng là cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 100 bàn cho một đội bóng ở giải quốc nội tính từ khi Opta bắt đầu thu thập số liệu này ở mùa 1950-1951.

Lionel Messi đã tham gia vào 43 pha dứt điểm trong 5 lần ra sân gần nhất của Mbappe ở Ligue 1, nhiều hơn ít nhất 14 pha so với bất kỳ cầu thủ nào khác trong khoảng thời gian đó. Và cũng vì muốn gánh vác trọng trách với tập thể, Mbappe được cho là không hài lòng khi PSG chiêu mộ Lionel Messi hè vừa qua, và muốn ra đi.

Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp bác bỏ quan điểm này, và chỉ dành những lời tốt đẹp để nói về siêu sao đàn anh vừa đoạt Quả Bóng Vàng 2021. Mbappe cho biết: "Bạn luôn được hưởng lợi khi chơi cạnh những cầu thủ lớn. Tôi đang ở trong một tập thể có nhiều ngôi sao luôn sẵn sàng giúp đỡ như Neymar, Messi, Di Maria... Chơi bóng như thế dễ dàng hơn chứ.



Mbappe thú nhận rất thích chơi chung với đàn anh Messi để học hỏi nhiều. Ảnh: CGI.

Đôi khi, bản năng của một tiền đạo khiến bạn ham dứt điểm và ghi bàn, nhưng nếu muốn trở thành một cầu thủ đặc biệt, toàn diện, thì bạn phải làm mọi thứ. Một cầu thủ như Messi, sau 15 năm ở Barca, có thể đến đây và cho thấy nhiều thứ khác biệt thú vị. Đó là những khác biệt khi bạn xem anh ấy qua tivi và nhìn anh ấy tập luyện thi đấu bên cạnh hằng ngày".

PSG - đội chưa từng vô địch Champions League đang chuẩn bị cho trận tứ kết với Real Madrid khi họ đang đứng đầu bảng xếp hạng Ligue 1, hơn đội nhì Maseille 13 điểm. PSG sẽ đối đầu với Feignies tại cúp nước Pháp vào cuối tuần này, trước khi làm kháck tại Lorient ở Ligue 1 vào giữa tuần sau.