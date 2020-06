11 giám đốc công an tỉnh vừa được Bộ Công an bổ nhiệm

Vừa qua, Bộ Công an liên tiếp công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm giám đốc công an của nhiều tỉnh, thành phố và một số đơn vị nghiệp vụ.



Bộ Công an bổ nhiệm giám đốc công an của nhiều tỉnh, thành phố

Tại Điện Biên, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, nhận quyết định về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.

Đồng thời, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh này.

Tại Phú Thọ, Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế và Thượng tá Lâm Văn Vinh, Trưởng Công an huyện Hạ Hòa, cùng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Tại Hà Nam, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục CSGT, Bộ Công an.



Đại tá Nguyễn Quốc Hùng (trái) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Ảnh: CACC

Tại Thanh Hóa, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, được điều động đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để thực hiện quy trình bầu giữ chức vụ Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương.

Đồng thời, Đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.



Đại tá Trần Phú Hà được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CACC

Tại Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thôi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 1-7, tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đến khi hết nhiệm kỳ và chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Hà Tĩnh, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ ngày 1-7.

Tại Hà Tĩnh, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an Hà Tĩnh.



Đại tá Võ Trọng Hải được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐL

Tại Quảng Bình, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Tại Quảng Trị, Đại tá Trần Đức Việt, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, chờ nghỉ hưu từ ngày 1-7.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.

Tại TP.HCM, Đại tá Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an tỉnh Long An, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM. Xem tại đây.



Đại tá Lê Hồng Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: CACC

Tại Long An, Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An.

Tại An Giang, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nhận quyết định nghỉ hưu từ ngày 1-7.

Đồng thời, Đại tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang.



Đại tá Đỗ Triệu Phong được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Ảnh: CACC

Tại Kiêng Giang, Đại tá Đỗ Triệu Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an, được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, thay cho Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh nghỉ công tác chờ nghỉ hưu.

Tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, được bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.