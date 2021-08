Theo bản tin của Đài khí tượng thủy văn Bình Thuận thuộc Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ phát lúc 9g sáng ngày 29-8 thì 24 giờ qua khu vực tỉnh Bình Thuận đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa đo được trong 24 giờ qua) như: Gia Huynh: 148.4mm; Phan Dũng: 81.0mm; Thuận Hòa: 76.8mm...

Hiện nay (29-8): Khu vực Bình Thuận chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ yếu. Cảnh báo mưa lớn diện rộng: Từ hôm nay (29-8) đến ngày 30-8, khu vực Bình Thuận tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ tới, các khu vực từ: 30 - 50mm, riêng khu vực vùng núi lượng mưa từ: 50 – 80mm, cá biệt có nơi từ: 80 - 100mm (mưa dông chủ yếu tập trung vào chiều và tối). Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.