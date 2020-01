Bộ Công an lập Ban chỉ đạo phòng chống virus Corona

Ngày 30-1, Bộ Công an tổ chức họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) và công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trong Công an nhân dân (CAND).

Theo quyết định thành lập, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an là Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; Thiếu tướng Nguyễn Khắc Thủy, Cục trưởng Cục Y tế CAND là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Thường trực…

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vaccine, thuốc điều trị đặc hiệu. Việt Nam có đường biên giới dài, lưu lượng lớn người qua lại, giao thương với Trung Quốc nên nguy cơ dịch bệnh lây lan, có thể bùng phát là rất lớn.

Do đó, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, góp phần ngăn ngừa dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong các tình huống.

Đồng thời, lực lượng Công an phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, kế hoạch đề ra, vì sức khỏe cộng đồng, vì bình yên của cuộc sống nhân dân. Chủ động phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu hàng không, đường bộ, đường thủy, để kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, cách ly theo dõi theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường quản lý, kiểm soát các hoạt động xuất, nhập cảnh theo chỉ đạo của Chính phủ, phù hợp với các tình huống dịch bệnh.

Ngoài ra, Cục Y tế CAND tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đến từng cán bộ, chiến sỹ Công an... để nâng cao hiểu biết về dịch bệnh và cách phòng tránh bệnh hiệu quả; hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng y tế trong CAND kế hoạch cụ thể, chi tiết phòng, chống dịch, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết thiết bị y tế, nhân lực sẵn sàng đáp ứng cho công tác điều trị và phòng, chống dịch bệnh…

Trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tính đến 15 giờ 20 hôm nay, theo kết quả viện vệ sinh dịch tễ TW phát hiện ba trường hợp người Việt Nam nhiễm virus Corona.

Trong số này, một trường hợp ở Thanh Hóa đang điều trị ở Bệnh viện tỉnh Thanh Hóa, hai trường hợp ở Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương tại quận Đông Anh, Hà Nội. Cả ba trường hợp này có kết quả xét nghiện đều dương tính với virus Corona.

Như vậy, đến nay có năm trường hợp nhiễm virus Corona, trong đó có hai trường hợp là người Trung Quốc chữa trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (người con đã âm tính, người bố đã ổn định, đang theo dõi điều trị).