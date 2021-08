Ngày 11-8, UBND TP Cần Thơ có công văn về việc khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao một số công việc cụ thể cho các sở, ngành liên quan về công tác phòng, chống dịch.



Cần Thơ đang thực hiện Chiến dịch xét nghiệm cộng đồng trong chín ngày từ ngày 9-8 để sàng lọc F0 ra khỏi cộng đồng. Ảnh: HK

Chủ tịch UBND TP giao Chủ tịch UBND quận, huyện thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia chiến dịch xét nghiệm tại công đồng…, chăm lo công tác hậu cần (nơi ăn, nghỉ) cho đội ngũ lấy mẫu.

Các địa phương tăng cường kiểm tra các bệnh viện dã chiến, khu cách ly không để xảy ra lây nhiễm chéo; Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn và không được điều trị bệnh kịp thời; Quản lý chặt các khu phong tỏa, không để người dân tiếp xúc, giao lưu. Đối với các khu vực đã xét nghiệm nhiều lần không còn F0 thì xem xét ngưng phong tỏa hoặc thu hẹp khu vực phong tỏa.

Trước đó, UBND TP Cần Thơ có văn bản về việc chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến Chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn TP gửi Bí thư quận ủy, huyện ủy và chủ tịch UBND quận, huyện.

Theo văn bản, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hai ngày thực hiện Chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn TP, Chủ tịch UBND TP đề nghị Bí thư Quận ủy, Huyện ủy, Chủ tịch UBND quận, huyện nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu, tự giác thực hiện yêu cầu xét nghiệm cộng đồng toàn TP theo kế hoạch đề ra.

Trường hợp cố tình không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thì xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Nghị định 117/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Các địa phương cũng cần điều phối việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khoa học, hợp lý, an toàn, đảm bảo nguyên tắc 5K; lưu ý phân chia thời gian mời người dân cho phù hợp, tuyệt đối không để tập trung đông người tại một thời điểm, đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp.

Chủ động chuẩn bị các phương án thay thế khi thời tiết hoặc các điều kiện đảm bảo không cho phép việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm được liên tục như tiến hành lấy mẫu lưu động, bố trí thời gian vào ban đêm hoặc bố trí địa điểm mới để đảm bảo đúng tiến độ xét nghiệm.

Khi có các hành vi vi phạm về thực hiện giãn cách xã hội, nhất là việc người dân không ra khỏi nơi cư trú nếu không có việc thật sự cần thiết là phải xử lý ngay. Kiểm tra việc chấp hành thực hiện quy định giãn cách tại khu phong tỏa, chấn chỉnh việc giao lưu gặp gỡ, tụ tập hoạt động thể dục thể thao, ra vào khu phong tỏa không thực hiện nghiệm quy định về phòng, chống dịch…

“Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra sai sót dẫn đến lây nhiễm chéo trong quá trình thực hiện xét nghiệm, chậm tiến độ theo yêu cầu kế hoạch làm ảnh hưởng đến Chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn TP” – văn bản nêu.