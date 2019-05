Liên quan tới công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an TP Đà Nẵng cho biết lực lượng CSGT - trật tự và công an các địa phương sẽ tổ chức phân làn, đặt biển cấm tại các chốt, tuyến đường để hướng dẫn, phân luồng từ xa nhằm tránh ùn tắc...



Được biết Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 sẽ diễn ra từ ngày 1-6 đến 6-7, gồm tám đội thi xoay quanh chủ đề “Những dòng sông kể chuyện”. Dự kiến đêm khai mạc diễn ra với phần thi đấu mở màn của hai đội Việt Nam và Nga.