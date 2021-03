Đà Nẵng, Quảng Nam tăng tốc cấp CCCD gắn chip cho dân

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ Công an vừa có buổi làm việc với Công an TP Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi về tình hình triển khai dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD gắn chip điện tử.



Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Công an các địa phương phải nâng cao năng suất tiếp nhận, xử lý hồ sơ CCCD. Ảnh: Bộ Công an

Theo báo cáo, hiện nay việc thu thập thông tin cho dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được các địa phương thực hiện khá tốt, việc cập nhật, điều chỉnh biến động thông tin được thực hiện kịp thời hàng ngày.

Đối với dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, đến nay tốc độ xử lý hồ sơ, nhất là ở khâu quét vân tay được rút ngắn do cán bộ thực hiện đã quen với thao tác, máy móc, phương tiện được trang bị, đáp ứng được yêu cầu, phần mềm lấy dấu vân tay hiện nay đã được tinh chỉnh, hoạt động thông suốt hơn.

Đặc biệt, các địa phương đều tăng cường lực lượng cho công tác thu nhận, xử lý hồ sơ CCCD với ba ca làm việc mỗi ngày, thời gian làm việc lên đến 12-15 tiếng/ngày.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết hiện có 16 tổ làm việc, giải quyết thu nhận hồ sơ CCCD, làm việc liên tục 7 ngày/tuần đến 23 giờ đêm, kể cả thứ 7 và chủ nhật.

Cùng với đó, công an các quận, huyện bố trí chỉ huy cấp đội luân phiên thường trực, chịu trách nhiệm đối với từng ca làm việc. Công an TP cũng thành lập, duy trì hoạt động ba tổ công tác đảm bảo hoạt động 24/24 để kịp thời khắc phục ngay nếu có sự cố, trục trặc về kĩ thuật, đường truyền.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP chủ trì thực hiện thủ tục cấp CCCD tại các điểm tập trung đối với các trường hợp đặt biệt, công an các quận huyện tổ chức cấp CCCD lưu động tại các tổ dân phố, khu dân cư theo hình thức cuốn chiếu, hết xã phường này đến xã phường khác…

Trong khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay việc thực hiện thủ tục cấp CCCD đã được triển khai đồng loạt tại 18 đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh, trong đó có chín huyện miền núi.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị phải tăng cường vận động người dân, không chỉ đến tận làng tận bản mà phải đến tận nhà để vận động người dân, tăng cường các tổ lấy dữ liệu CCCD lưu động.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Công an các địa phương rà soát quy trình tiếp nhận thông tin, xử lý hồ sơ CCCD; học tập, rút kinh nghiệm từ các nhóm, các tổ làm tốt.

Người đứng đầu Công an các địa phương phải đi xuống cơ sở để nghiên cứu, đánh giá kết quả thực tế và tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và rút kinh nghiệm để đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ CCCD…