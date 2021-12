Cử tri TP.HCM quan tâm phòng chống dịch, an sinh xã hội Tại kỳ họp, UBND TP.HCM sẽ báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp thứ ba HĐND TP khóa X. Theo đó, có 65 lượt kiến nghị gửi đến UBND TP.HCM, sở, ngành và đã giải quyết xong 43/65 kiến nghị; tiếp thu và gửi lên cơ quan trung ương xem xét 7/65 kiến nghị; còn lại đang triển khai thực hiện. Các kiến nghị của cử tri tập trung công tác phòng chống dịch COVID-19, chính sách an sinh xã hội, hệ thống y tế cơ sở và đội ngũ cán bộ tại cơ sở. Cử tri đặc biệt quan tâm đến việc triển khai các gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, việc phục hồi và phát triển kinh tế của TP trong thời gian tới. Cử tri cũng quan tâm các vấn đề cụ thể về điều trị, chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà; tiêm ngừa vaccine cho trẻ em; các vấn đề an ninh trật tự sau giai đoạn giãn cách; hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị… Theo UBND TP.HCM, các kiến nghị tâm huyết của cử tri về công tác phòng chống dịch, tình hình phát triển kinh tế - xã hội sẽ được tiếp thu, ghi nhận và giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân. Việc trung ương chấp thuận nâng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP.HCM năm 2022 lên 21% (tăng thêm 3%, tương ứng gần 6.000 tỉ đồng) là nguồn lực quan trọng giúp TP tháo gỡ, khắc phục khó khăn, sớm khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau quá trình phòng chống dịch vừa qua. Trước kỳ họp, các đại biểu đã có các buổi tiếp xúc và cử tri bày tỏ sự lo lắng số ca nhiễm, tử vong do COVID-19 vẫn cao, người dân xuất hiện tâm lý chủ quan vì đã tiêm hai mũi vaccine. Cử tri cũng đề nghị bằng mọi giá phải củng cố y tế cơ sở, bởi hiện mỗi trạm y tế chỉ có 2-3 người, khó lo cho hàng trăm F0. Nhiều bà con chưa tiếp cận thuốc điều trị COVID-19. Cử tri cũng đề nghị cần có giải pháp đảm bảo nguồn hàng hóa đủ cho người dân phục vụ tết, tránh tăng giá, lạm phát; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau tết. Cử tri cũng đề nghị đẩy nhanh việc “tự lực tự cường” về vaccine, thuốc điều trị COVID-19; đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phòng chống dịch, nhà ở cho công nhân, đảm bảo an ninh trật tự...