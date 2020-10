Hôm nay, tổ chức lễ truy điệu 22 liệt sĩ Đoàn 337

Truy tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 22 liệt sĩ Ngày 21-10, Bộ Quốc phòng đã chính thức ra thông báo tin buồn 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Bộ tư lệnh Quân khu 4, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị gặp sự cố sạt lở đất nghiêm trọng làm 22 đồng chí hy sinh vào lúc 1 giờ 25 ngày 18-10 (tức ngày 2 tháng 9 năm Canh Tý) tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Lễ viếng 22 liệt sĩ được tổ chức từ 7 giờ đến 10 giờ ngày 22-10 (tức ngày 6 tháng 9 năm Canh Tý) tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị. Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức vào hồi 10 giờ cùng ngày. • Trước đó, ngày 20-10, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 22 liệt sĩ này. • Ngày 21-10, ông Hồ Sỹ Nhung, Trưởng Công an huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, cho biết Thượng úy Trương Văn Thắng (31 tuổi, công an xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa) đã được thăng quân hàm lên hàm đại úy. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng có quyết định truy tặng huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho liệt sĩ Trương Văn Thắng. Bộ Công an cũng vừa có văn bản gửi Bộ LĐ-TB&XH đề nghị tặng bằng Tổ quốc ghi công cho Đại úy Trương Văn Thắng. Đại úy Thắng là người đã hy sinh khi đang đi cứu hộ một số người dân bị mất tích trong mưa lũ hôm 17-10. V.THỊNH - Đ.LAM