Sáng 12-10, phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Công an, Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.



Dự Đại hội còn có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng…



Thủ tướng cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TTXVN

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11-10 đến 13-10, với phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Chủ đề của Đại hội là “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quôc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội sẽ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: TTXVN



Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN



Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự Đại hội. Ảnh: TTXVN