Nghệ An hỏa tốc phòng, chống dịch bệnh do virus Corona

Chiều 27-1, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký công văn hỏa tốc gửi các sở, ngành, UBND các thị xã, các huyện về công tác phòng, chống dịch viêm hô hấp cấp do virus Corona (nCoV).



Hành khách tại Cảnh hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An). Ảnh: Đ.LAM

Theo công văn, hiện tại, dịch viêm hô hấp cấp do virus Corona diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần hoặc nước bọt, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; UBND các huyện, thành thị và các đơn vị có liên quan triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, sở phải chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu, Cảng hàng không quốc tế Vinh (TP Vinh, Nghệ An), các cảng biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An đã bố trí cán bộ đến cắm chốt, trang bị máy đo thân nhiệt đến Cảng hàng không quốc tế Vinh, cảng biển và cửa khẩu biên giới đường bộ để kiểm soát người qua lại.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, Cảng hàng không quốc tế Vinh, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh phối hợp với Sở Y tế tỉnh Nghệ An tăng cường công tác kiểm dịch y tế tại các địa bàn quản lý.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành thị phối hợp với Sở Y tế thực hiện quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh; đảm bảo đủ các nguồn lực cho hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn.

Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết đến chiều tối 27-1, trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa có trường hợp nào nghi bị dịch viêm hô hấp cấp do virus Corona.