Theo ghi nhận, đầu giờ chiều cùng ngày 15-8, nhiều chốt kiểm soát liên quân tại trung tâm TP.HCM chỉ kiểm tra giấy tờ, lý do người dân ra đường, không còn yêu cầu khai khai di biến động dân cư.

Tại chốt trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn trước bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), lực lượng chức năng vẫn làm việc kiểm tra người dân ra đường. Tuy nhiên, lực lượng tại chốt chỉ kiểm tra giấy tờ, lý do người dân ra đường và không yêu cầu khai báo di biến động dân cư.

Sáng 15-8 chốt kiểm soát tại đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh ùn ứ do kiểm tra và hướng dẫn khai báo di biến động dân cư. Ảnh: TS

Còn tại địa bàn TP Thủ Đức, một lãnh đạo CSGT cho biết đơn vị này đã nhận được thông tin ngưng triển khai kiểm tra khai báo di biến động dân cư trên địa bàn TP. Theo lãnh đạo CSGT này, theo thông báo của Công an TP thì chỉ triển khai khai báo di biến động dân cư tại các chốt liên tỉnh, thành.

“Toàn bộ các chốt liên quận đều được thông báo phải ngưng kiểm tra và ngưng yêu cầu người dân khai báo di biến động dân cư. Riêng chốt tại đường Nguyễn Xiển do giáp TP Thủ Đức và tỉnh Bình Dương vẫn duy trì kiểm tra” - vị lãnh đạo CSGT này nói thêm.

Còn tại Gò Vấp, một CSGT cũng cho biết đã ngưng toàn bộ việc kiểm tra di biến động dân cư này trên địa quận từ đầu giờ chiều hôm nay. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiến hành kiểm tra, kiểm soát người dân ra đường bình thường.



Đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, thông thoáng sau khi ngưng kiểm tra di biến động dân cư. Ảnh: TS

Một lãnh đạo Công an quận 7 cũng xác nhận đã ngưng kiểm tra và hướng dẫn dân khai báo di biến động dân cư từ 14 giờ chiều. Riêng Công an huyện Nhà Bè, hiện vẫn duy trì kiểm tra tại chốt giáp tỉnh Long An, các chốt trong địa bàn huyện đã ngưng triển khai và kiểm tra.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trường phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, hiện phòng CSGT vẫn duy trì kiểm tra và hướng dẫn người dân khai báo di biến động dân cư tại 12 chốt kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào TP.