Ngày 8-6, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Hà Tĩnh, Công an xã Phúc Đồng, Công an huyện Hương Khê triệu tập, làm việc với anh ĐDTh. (31 tuổi trú xã Phúc Đồng) để làm rõ về hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.



Cán bộ công an và Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Hà Tĩnh làm việc với anh ĐDTh. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 21 giờ đêm 7-6, anh Th. vào Facebook Thuong Duy Dang đăng tải nội dung:

“Lời cảnh tỉnh cho ace chưa biết. Vào cỡ 8h qua trên địa bàn Phúc Đồng. CA đang đi tuần tra thì phát hiện 2 cô gái có biểu hiện lạ. Đi lòng vòng rất nhiều lần tại khu vực ngã 3 Phúc Đồng, nên các cán bộ đã yêu cầu kiểm tra hành chính nhưng cả 2 cô gái đều ăn mặc hở hang, MANG THEO 01 TÚI MÀU ĐEN (BÊN trong có rất nhiều tiền).

Có dấu hiệu tình nghi, qua rà sát và theo dõi rất lâu, nên các cán bộ đã yêu cầu kiểm tra hành chính nhưng cả 2 cô gái đều ko có giấy tờ tùy thân nên đã được đưa về đồn để làm việc. Qua đấu tranh khai thác, bằng nghiệp vụ chuyên nghiệp, nhiều phút đấu trí nẩy lửa, với lí trí thuyết phục, mềm dẻo, đã khiến cả 2 cô gái khai nhận đang đi tìm ae Thương quý để mua con xe điện về cho con em gái mới đậu vào lớp 10.

Đi nhiều vòng mà đã tối mịt mà chưa tìm được nhà. Qua lời khai công an đã nhận đc sự việc nên đã cho 2 cô gái số điện thoại 0972…. Các cô rất vui và cảm kích. Anh chị em cần mua xe máy điện xe đạp điện. thay bình xe điện liên hệ em nha… 0972…. ”.

Sau khi anh Th. đăng lên Facebook cá nhân thì có nhiều người bấm nút thích (like), bình luận và chia sẻ. Sau đó, anh Th. biết nội dung trên là anh chế và thêm thắt, sai sự thật nên đã tự gỡ khỏi Facebook.

Khi bị triệu tập làm việc, anh Th. cho biết, anh đọc được bài viết có nội dung tương tự trên Facebook. Sau khi đọc, anh Th. thấy thú vị nên đã sao chép và sửa một số nội dung để đăng lên trang cá nhân.

Mục đích anh Th. đưa thông tin nhằm tăng tương tác trang cá nhân để quảng cáo bán hàng. Nội dung anh Th. đăng không có căn cứ và hoàn toàn sai sự thật. Anh Th. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Hà Tĩnh căn cứ điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị Định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 (của Chính phủ về Cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức) lập biên bản xử phạt anh Th. số tiền 5 triệu đồng.