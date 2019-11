Quảng Nam có tân giám đốc công an tỉnh

Sáng 11-11, tại hội trường Công an tỉnh Quảng Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Cũng tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, nhận quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng (52 tuổi), quê xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Trước khi được bổ nhiệm làm giám đốc, Đại tá Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.



Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam nhận quyết định. Ảnh: TN

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an đã chúc mừng, giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Đức Dũng thực hiện tốt công việc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng thời, Thứ trưởng chúc mừng nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Nguyễn Viết Lợi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.