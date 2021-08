Tận dụng khoảng thời gian vàng triệt để giãn cách Đặc biệt, trước khi vào chương trình làm việc, các đại biểu HĐND TP đã dành một phút mặc niệm cho các bệnh nhân COVID-19 tử vong ở TP và cả nước.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên gửi lời tri ân sâu sắc đến lực lượng tuyến đầu chống dịch như đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ… đã không ngại khó khăn, ngày đêm chăm sóc, cứu chữa giành lại sự sống cho bệnh nhân COVID-19. Ông cũng cám ơn sự chung sức, ủng hộ từ trung ương, Chính phủ và các tỉnh, thành trong cả nước... luôn hướng về TP với những nghĩa cử cao đẹp, chia sẻ. Người đứng đầu Thành ủy cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của hàng triệu công nhân, người lao động tự do bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch hay hàng chục ngàn tiểu thương phải đóng cửa. Đặc biệt, ông chia sẻ nỗi đau tột cùng với gia quyến, người thân của bệnh nhân COVID-19 qua đời, trong đó có những đứa trẻ không còn cha mẹ do đại dịch. “Một lần nữa, tất cả chúng ta hãy dành những giây phút lắng đọng nhất để thành tâm cầu nguyện đến những người đã mất” - ông Nên xúc động. Theo ông, hai tháng qua là quãng thời gian vô cùng thử thách khi toàn địa bàn phải ứng phó với biến chủng Delta khó lường, lây lan nhanh. Vì vậy, trong thời gian tới, ông khẳng định trong công tác phòng chống dịch, vai trò quyết định của nhân dân là không thể thay đổi. Từng người cần tham gia với ý thức cao nhất, coi đó vừa là trách nhiệm vừa là nghĩa vụ và quyền lợi. “Muốn chống dịch hiệu quả, ngăn chặn được sự lây lan, việc giãn cách cần làm triệt để. Khi áp dụng “ai ở đâu ở yên đó”, vấn đề an sinh, đời sống, sinh hoạt cho người dân là việc khó khăn nhưng chúng ta phải bảo đảm” - ông Nên yêu cầu. Bí thư Thành ủy đề nghị toàn TP cần tiếp tục thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội. “Đây là khoảng thời gian vàng cần tranh thủ, tận dụng, nếu không khó khăn sẽ càng kéo dài” - ông Nên nói và cho rằng trong khoảng thời gian này, TP cần tăng tốc xét nghiệm, lấy đây làm nhiệm vụ then chốt. Bên cạnh đó, cần tập trung cho công tác điều trị, giảm số ca tử vong. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng mỗi cán bộ, đại biểu HĐND TP phải là người truyền cảm hứng cho toàn thể nhân dân thực hiện hiệu quả các biện pháp. Dịch bệnh không phân biệt bất kỳ ai và ai cũng có khả năng bị lây nhiễm. “Đi trong cơn bão, mỗi người phải nghĩ cách làm sao để vượt qua chứ không được đổ lỗi cho người này, người khác. Vì nếu như vậy, chúng ta sẽ không có cơ hội để đi qua” - ông Nên nói. TÁ LÂM