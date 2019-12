Tàu cảnh sát biển khẳng định khả năng làm chủ vũ khí của VN

Chuyến thăm và giao lưu nhằm tăng cường hợp tác giữa lực lượng CSB Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản trên tinh thần bản ghi nhớ đã được ký kết năm 2015.



Tàu cảnh sát biển Việt Nam 8002. Ảnh: VT

Theo Bộ Quốc phòng, kết quả chuyến thăm và giao lưu tại Nhật Bản của tàu CSB 8002 lần này góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, hữu nghị vì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và lợi ích của hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Cùng với đó khẳng định sự tinh nhuệ, chính quy và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, hoạt động độc lập xa căn cứ dài ngày của CSB Việt Nam.