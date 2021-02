Thành phố Hồ Chí Minh và khát vọng vươn lên tầm cao mới

TS TRẦN DU LỊCH, chuyên gia kinh tế:

Phát huy vai trò là nơi khởi nghiệp của khu vực

TP.HCM là một đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đầu mối giao thông và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút, sức lan tỏa của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước.

Do đó, trong bối cảnh mới, với quyết tâm đổi mới, TP.HCM sẽ gia tăng năng lực cạnh tranh và có nhiều bước tiến vượt bậc. TP.HCM có đặc điểm thú vị là nơi lập nghiệp của doanh nhân cả nước nên trong thời đại mới, TP phải phát huy vai trò là nơi khởi nghiệp của khu vực, đi đầu trong chính sách khởi nghiệp, sáng tạo. Hoạt động kinh tế trên địa bàn TP.HCM cần được duy trì là nơi mang tính thị trường nhất so với cả nước, đồng thời nâng cao vai trò cửa ngõ giao lưu kinh tế trong nước và giao thương quốc tế. Để tiếp tục giữ vị thế là một trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước, TP.HCM cần phải thiết lập ba nhân tố căn bản để nâng cao năng lực cạnh tranh gồm thể chế, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và xem đây là đặc điểm vượt trội của TP.

Ông LÊ HOÀNG CHÂU, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA):

Cần định hướng phát triển “đô thị nén”

Hiệp hội đề nghị khi xem xét điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM cần đảm bảo thực hiện cả hai nhiệm vụ. Thứ nhất là phát triển các khu đô thị mới, khu dân cư mới. Thứ hai là chỉnh trang tái phát triển đô thị đối với các khu vực đô thị hiện hữu. Đồng thời, cần định hướng phát triển “đô thị nén”, chủ yếu là phát triển các tòa nhà phức hợp cao tầng, chung cư cao tầng để sử dụng quỹ đất tiết kiệm và hiệu quả, dành nhiều không gian mặt đất cho giao thông, các công trình dịch vụ, thương mại, tiện ích đô thị.

Đứng trước nguy cơ bị tác động rất lớn của tình trạng biến đổi khí hậu, ấm lên toàn cầu, nước biển dâng và đặc điểm cao độ địa hình, địa chất của TP.HCM, hiệp hội kiến nghị xác định trục phát triển đô thị đối với TP.HCM trên cả bốn hướng bao gồm: hướng đông (TP Thủ Đức), hướng nam ra biển, hướng tây - bắc và hướng tây, tây - nam. Để phát huy thế mạnh và phối hợp hoạt động của các tỉnh, thành phố trong vùng, hiệp hội đề nghị TP thí điểm thành lập Hội đồng vùng TP.HCM do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo để phát huy vai trò động lực của TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía nam, cũng như đối với cả nước và khu vực.

Ông PHẠM NGỌC HƯNG, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA):

Lắng nghe doanh nghiệp, không đùn đẩy trách nhiệm

Mong muốn lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp chính là TP.HCM tiếp tục tích cực phòng, chống dịch bệnh COVID-19. TP cần kiểm tra, giám sát, dập dịch thật tốt khi phát hiện để không lây lan ra diện rộng.

Trong nhiệm kỳ mới, TP.HCM cần xây dựng, tổ chức lại bộ máy quản lý gần gũi, lắng nghe tiếng nói của doanh nghiệp. Bộ máy đó phải thực sự cải cách hành chính, bộ máy phải thực hiện hiệu quả, không đùn đẩy trách nhiệm và làm khó doanh nghiệp. Thứ ba, cần đẩy mạnh thủ tục giải ngân các dự án đầu tư công của TP.HCM, đặc biệt là đầu tư công trong lĩnh vực hạ tầng giao thông về đường sá, cầu cống, cảng… Hạ tầng giao thông của TP phải thông thoáng, nhanh chóng, thuận lợi để tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn, phát triển. TP.HCM cần có những chính sách riêng hoặc kiến nghị Chính phủ có giải pháp kích cầu như giảm thuế VAT để tạo nên một thị trường tiêu thụ lớn. Bên cạnh đó, TP.HCM phải có trung tâm thông tin cung cấp tình hình thị trường trong nước và những thị trường xuất khẩu để doanh nghiệp có thể tiếp cận, cập nhật, từ đó chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh hiệu quả. PHƯƠNG MINH - QUANG HUY ghi