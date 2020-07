Thủ tướng: Gỡ 3 điểm nghẽn trong đầu tư công

Cán bộ co lại sau thanh tra, kiểm tra Phát biểu tại buổi họp, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho rằng tình trạng giải ngân đầu tư công trì trệ kéo dài do hai điểm nghẽn chính là trình tự thủ tục kéo dài và vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Với khâu giải phóng mặt bằng, ông cho rằng trách nhiệm chính là của lãnh đạo, người đứng đầu thiếu quyết liệt, chưa tập trung phân công, chỉ đạo. Theo ông, thời gian qua, nhiều vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý sau thanh tra, kiểm tra khiến một số cán bộ co lại. Từ đó, ông Bình đề nghị Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ông cũng yêu cầu các địa phương, bộ, ngành có hành động cụ thể, phù hợp để đẩy tiến độ giải ngân các công trình, dự án có vốn đầu tư công.