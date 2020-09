Tổ xung kích chống trộm ở quận Bình Tân

Vận động nhân dân cùng phòng, chống tội phạm Tổ xung kích an ninh thanh niên ở 10 phường còn phối hợp với lực lượng công an phường thường xuyên tuần tra khép kín trên địa bàn, tuyên truyền nhiều nội dung về phòng, chống tội phạm. Đồng thời, vận động nhân dân cùng tham gia các hoạt động xung kích phòng, chống tội phạm trên địa bàn phường, đặc biệt là ở các khu phố trọng điểm liên quan đến an ninh trật tự. Tổ cũng kết hợp với lực lượng dân quân và công an phường tuần tra đêm theo định kỳ nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Tuyên truyền hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy, quản lý sau cai nghiện… nhằm nâng cao ý thức người dân trên địa bàn quận…. Anh NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU, Phó Bí thư Quận đoàn quận Bình Tân