Ngày 30-6, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Hoàng Tùng có văn bản khẩn gửi UBND 34 phường trên địa bàn về việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 trong cộng đồng dân cư.



Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân tại quận Bình Thạnh. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cụ thể, TP Thủ Đức sẽ tổ chức lấy mẫu tầm soát diện rộng trên địa bàn với số lượng 600.000 mẫu trong ngày 1-7 nhằm phát hiện kịp thời các trường hợp nhiễm COVID-19, đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn trong cộng đồng, không để lây lan dịch bệnh.

Thời gian lấy mẫu bắt đầu từ 10 giờ đến 22 giờ ngày 1-7. Đối tượng lấy mẫu từ 18 tưởi trở lên; người già yếu, bệnh tật, trẻ em không lấy mẫu.

Nguyên tắc lấy mẫu là mẫu gộp 10 người. Mỗi đội lấy mẫu sẽ lấy 1.000 mẫu trong 10 tiếng.

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức giao Chủ tịch phường chịu trách nhiệm tổng chỉ huy trong công tác lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19. Các phường sử dụng lại các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trong đợt bầu cử vừa qua để làm điểm lấy mẫu cho người dân. Trên cơ sở số lượng đội lấy mẫu được giao, phường chủ động phân bố về các điểm lấy mẫu cho phù hợp với số lượng dân số trên địa bàn.

Các phường phải huy động lực lượng điều phối vị trí, sắp xếp linh động và phân chia thời gian cụ thể theo từng tổ dân phố để đảm bảo giãn cách trong quá trình lấy mẫu, tránh việc lây nhiễm chéo, yêu cầu người dân thực hiện đúng quy định 5K trong quá trình chờ lấy mẫu xét nghiệm.

Lực lượng công an phường, cảnh sát khu vực thông tin đến các hộ dân thời gian lấy mẫu xét nghiệm thông quá các kênh Zalo, mạng xã hội để người dân tham gia đầy đủ.

Đối với các doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên, phường có trách nhiệm hướng dẫn và cử 1 cán bộ cùng Công an TP và quân sự TP hỗ trợ công tác lấy mẫu tại các doanh nghiệp.

Công an TP, Ban chỉ huy Quân sự TP cử lực lượng tham gia đảm bảo công tác an ninh trật tự tại điểm lấy mẫu. Mỗi điểm bố trí 2 Công an và 2 dân quân để đảm bảo việc lấy mẫu diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng tiến độ.

Trung tâm y tế và các BV trên địa bàn TP Thủ Đức phải dự phòng các đội lấy mẫu để kịp thời hỗ trợ công tác lấy mẫu khi cần thiết.

UBND quận Bình Thạnh cũng có kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân, người lao động tại khu dân cư trên toàn địa bàn quận trong ngày 1 và 2-7, chia thành các khung giờ cụ thể mỗi ngày.

Theo đó, quận Bình Thạnh dự kiến lấy 460.000 mẫu bằng phương pháp lấy mẫu gộp 10 hoặc 15. Quận có hơn 60 địa điểm lấy mẫu thuộc 20 phường trên địa bàn quận với 200 đội lấy mẫu. Tùy vào quy mô, mỗi điểm sẽ có từ 1-6 đội lấy mẫu.

Quận Bình Thạnh sẽ cử lực lượng chốt chặn, điều phối người dân đến lấy mẫu để đảm bảo việc lấy mẫu theo quy trình một chiều, trật tự, đảm bảo khoảng cách an toàn trong khi chờ đến lượt lấy mẫu.

Tương tự, UBND quận 3 cũng công bố 14 điểm tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng trên địa bàn quận thuộc 13 phường. Quận 3 tổ chức lấy mẫu từ ngày 1-7 đến ngày 5-7 với số mẫu dự kiến là 150.000.

Từ ngày 1 đến 5-7, UBND quận 1 cũng có kế hoạch xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân. Mỗi ngày sẽ có hai ca, từ 14 giờ đến 18 giờ và từ 18 giờ đến 22 giờ.

Dự kiến quận 1 có 150.000 mẫu cần lấy với phương pháp gộp 10, gộp 15. Mỗi ngày quận 1 thực hiện lấy 30.000 mẫu. Trước ngày lấy mẫu, phường phát phiếu thu tin để người dân điền vào và nộp vào ngày lấy mẫu gồm thông tin: họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ và vận động người dân đến lấy mẫu theo hộ gia đình.

Theo UBND quận 1, mỗi phường sẽ bố trí 3-4 điểm lấy mẫu tuỳ vào tình hình thực tế và số lượng dân cư trên địa bàn. Bố trí các lực lượng giữ an ninh trật tự, hướng dẫn, phân luồng, đo nhiệt độ, khai báo y tế,… tránh tập trung quá đông người.

Riêng UBND quận Bình Tân đã thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng từ trước đó. Tính đến ngày 30-6, quận Bình Tân đã lấy 573.681 mẫu, đạt 93,09%, trong đó 500.730 mẫu có kết quả xét nghiệm (410.044 mẫu âm tính, 34 mẫu dương tính) và 42.831 mẫu chưa có kết quả xét nghiệm.

Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 2151 về tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn từ ngày 29-6 đến 10-7-2021. Trong đó, giao UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện căn cứ tình hình diễn biến dịch trên địa bàn quản lý để điều chỉnh mức độ nguy cơ và có các giải pháp chỉ đạo phù hợp. Đồng thời, tổ chức và tăng cường năng lực xét nghiệm. Cụ thể, tăng cường công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân, người lao động tại tất cả các quận - huyện, TP Thủ Đức, trong đó tập trung lấy mẫu toàn bộ người dân tại các quận, huyện đang có nhiều ca nhiễm như: quận 8, Bình Tân, Tân Phú, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh. Tổ chức triển khai tự test nhanh COVID-19 cho công nhân, trong đó khuyến khích các doanh nghiệp tự chi trả chi phí mua test nhanh và xét nghiệm cho người lao động 1 lần/tuần.