Tối 11-8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng các thành viên Tổ Công tác đặc biệt của Chính phủ đã có cuộc họp trực tuyến với TP.HCM về công tác phòng chống dịch COVID-19.

TP.HCM kiến nghị phân bổ liên tục, đủ số lượng vaccine

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, cho biết tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đã có những dấu hiệu tích cực ban đầu.

Cụ thể là 7 ngày gần đây (từ ngày 4 đến 10-8), TP.HCM ghi nhận trung bình 3.756 ca mắc/ngày, trong đó 81% số ca ở khu cách ly và khu phong tỏa.

Hệ số lây nhiễm hiện khoảng 0,78%, trong khi đầu tháng 5 là từ 3-3,5%, đầu tháng 7 từ 1,7-2%, đầu tháng 8 khoảng 1,2%.



Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh: TTBC

Trong thời gian tới, người đứng đầu chính quyền TP.HCM khẳng định sẽ siết chặt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tích cực nhân rộng “vùng xanh” an toàn, không để xảy ra tình trạng giãn cách xã hội hình thức hoặc “chặt ngoài, lỏng trong”…



Đối với điều trị, TP đã tập trung cấp cứu để giảm F0 chuyển nặng; phối hợp với Bộ Y tế đưa vào hoạt động thêm 4 trung tâm hồi sức tích cực quy mô 1.750 giường; nâng cao năng lực của Trung tâm cấp cứu 115; thành lập 5 cơ sở cấp cứu vệ tinh của Trung tâm cấp cứu 115…

Ông Phong kiến nghị Chính phủ phân bổ liên tục, đủ số lượng vaccine để phủ tạo miễn dịch cộng đồng. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch của địa phương hỗ trợ, tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông; không kiểm tra các phương tiện có giấy nhận diện (có mã QR) tại các chốt trên đường.

Ông Phong cũng đề xuất, tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch ra vào các tỉnh, thành phố thì bố trí lực lượng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông để kịp thời giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh.

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Trung ương, nhất là hỗ trợ thiết thực từ mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” do Tổ thông tin đáp ứng nhanh của Ban chỉ đạo quốc gia và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thành lập.

Từ đó đã hướng dẫn, tư vấn sức khỏe cho người mắc và nghi mắc COVID-19, hỗ trợ y tế địa phương sàng lọc trường hợp thật sự cần được chăm sóc y tế hay chuyển đến bệnh viện khẩn cấp.

Chuẩn bị cho tình huống sau khi đã tiêm đủ vaccine cho dân

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những điều chỉnh trong phòng chống dịch của TP.HCM trong những ngày gần đây, trong đó đã chú trọng hơn đến việc củng cố, mở rộng vùng xanh.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Các quận, huyện rất chủ động, sáng tạo và đã tăng cường năng lực điều trị từ tầng 2, tầng 3, cấp cứu kịp thời những trường hợp chuyển nặng, từ đó giảm tỉ lệ tử vong. “TP phải khắc phục cho bằng được tình trạng vẫn có bệnh nhân cần đến bệnh viện nhưng không có đủ chỗ” – ông Đam nói.

Đánh giá cao việc TP.HCM đã đưa được nhiều gói an sinh xã hội đến người dân, Phó Thủ tướng cũng đề nghị TP phải hỗ trợ cho tất cả những người gặp khó khăn trên địa bàn. Bởi thời gian giãn cách càng lâu càng có thêm nhiều người gặp khó khăn.

Theo ông Đam, để người dân không phải ra ngoài mua sắm nhiều, TP phải tổ chức thật tốt lực lượng giao hàng, có điều chỉnh quy định hợp lý để bảo đảm các giao hàng an toàn. Việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, khi đã có dấu hiệu nhận diện, mã QR, thì TP.HCM phải tổ chức xét nghiệm định kỳ, yêu cầu người làm dịch vụ giao hàng phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, nhất là giữ khoảng cách.

TP.HCM cũng cần xem xét lập các điểm giao hàng trung chuyển ở cấp quận, huyện để cho các shipper đi xe 2 bánh cơ bản di chuyển trong quận huyện, từng khu vực hẹp, còn giữa các quận, huyện thì chuyển hàng bằng xe tải. “Trong lúc đợi hướng dẫn chung, TP cần quan tâm, hỗ trợ về tín dụng cho những người đang vay nợ ngân hàng để mua sắm phương tiện mưu sinh hằng ngày như những người giao hàng” – ông Đam nói.

Về các kiến nghị, Phó Thủ tướng cho biết về nguyên tắc chúng ta cố gắng tối đa bảo đảm lưu thông hàng hoá thông suốt, đồng thời an toàn. Nhưng với chiến lược chống dịch theo vùng, lực lượng công an, quân đội đã triển khai các chốt chặn để giữ an toàn cho các tỉnh Nam sông Hậu, Bến Tre, Sóc Trăng, Bình Phước… để hình thành vành đai xanh xung quanh TP.HCM.

Do đó, cùng với việc tiếp tục rà lại các quy định tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho hoạt động vận tải hàng hoá trên tinh thần bảo đảm an toàn, Phó Thủ tướng yêu cầu TP.HCM tăng cường xét nghiệm cho đội ngũ lái xe vì thực tiễn cho thấy ngay tại TP đã phát hiện ra không ít trường hợp lái xe xét nghiệm âm tính vào buổi sáng nhưng đến chiều, kết quả lại dương tính.

Về kiến nghị được cấp thêm vaccine, Phó Thủ tướng khẳng định khi có các lô vaccine về Việt Nam thì TP.HCM luôn được ưu tiên ở mức cao nhất, tuy nhiên hiện nay lượng vaccine về còn rất hạn chế.

Ngoài ra, ông Đam cũng đề nghị TP.HCM cần chuẩn bị tình huống sau khi đã tiêm đủ vaccine cho người dân thì bên trong thực hiện nới lỏng dần các hoạt động sản xuất, kinh doanh theo trạng thái bình thường mới như các nước phát triển đã tiêm vaccine đạt được miễn dịch cộng đồng.

Còn bên ngoài TP là vành đai an toàn, kiểm soát chặt người ra, vào, không để dịch lây lan ra các địa phương khác.