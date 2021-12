Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú chất vấn chủ tịch TP.HCM vào chiều 8-12.

Ảnh: HOÀNG GIANG Hỗ trợ doanh nghiệp, lo an sinh cho người dân

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú về hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch, ông Phan Văn Mãi cho biết TP.HCM đã vận dụng các chính sách của trung ương và TP để hỗ trợ về tín dụng; hỗ trợ giảm các chi phí sản xuất, kinh doanh; mở rộng thị trường... Nhưng người đứng đầu chính quyền TP.HCM cho rằng khó khăn về nguồn lao động là rất lớn. Vì vậy, UBND TP đã làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp và các tỉnh, thành nơi có đông người lao động rời TP trở về quê khi giãn cách. Từ đó, TP tổ chức tiêm vaccine, hỗ trợ chỗ ở, các trung tâm tư vấn, hỗ trợ việc làm rất tích cực cho người lao động. Liên quan đến an sinh xã hội, đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú cho rằng vẫn còn những việc chưa được tròn trịa, có những gói hỗ trợ chưa được thực hiện như mong muốn. Về việc này, ông Phan Văn Mãi cho rằng công tác an sinh xã hội đã “làm rất nhiều nhưng đến giờ này vẫn chưa tròn với bà con”. Theo ông, từ lần đầu thực hiện giãn cách, đời sống bà con rất khó khăn. TP.HCM gần như đi đầu, sớm có chính sách hỗ trợ bà con gặp khó khăn. Nhưng đến giai đoạn cao điểm của dịch thì lượng người gặp khó khăn rất nhiều. “Lúc này chúng ta bị động, lúng túng, ban hành chính sách với quy trình thực hiện xác định đối tượng, hình thức và mức hỗ trợ chưa chặt chẽ, cho nên chính quyền gặp khó khăn” - ông Mãi nói. Cũng theo ông Mãi, đến nay chính sách an sinh còn nhiều thắc mắc bởi người đã nhận, người chưa; nơi phát tiền theo hộ, nơi phát theo từng người. Có địa phương hỗ trợ 1,5 triệu đồng, song có nơi phát 1 triệu đồng kèm 500.000 đồng quà tặng... Chính vì vậy, ông khẳng định thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục bố trí đủ nguồn ngân sách; các địa phương tiếp tục rà soát danh sách để tiếp tục cấp phát cho bà con, đảm bảo được những trường hợp thực sự khó khăn sẽ được tiếp nhận các gói an sinh xã hội. Hiện nay có hơn 1 triệu người chưa nhận được gói hỗ trợ lần ba. “Chúng tôi nghĩ mức hỗ trợ này cũng chỉ phần nào thôi chứ chưa nhiều nhưng là tình cảm, tấm lòng, sự chăm lo của TP đối với bà con” - ông Mãi trăn trở.