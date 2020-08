Ông Vũ Chiến Thắng sinh năm 1967, quê thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Ông tốt nghiệp ĐH An ninh, tiến sĩ luật, cử nhân tiếng Pháp. Ông Thắng từng làm giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Tháng 9-2017, khi đang làm cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc (Tổng cục An ninh, Bộ Công an), ông Thắng được bổ nhiệm giữ chức trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.