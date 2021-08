Hướng dẫn khai báo di chuyển nội Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng website https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn; tận dụng hệ thống máy móc, thiết bị sẵn có, không phát sinh kinh phí đầu tư mới, đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi qua các chốt kiểm dịch COVID-19. Cụ thể, công dân thực hiện đăng ký khai báo y tế (qua máy tính, điện thoại thông minh có kết nối internet) trước khi đi qua trạm/chốt kiểm soát dịch bệnh tại địa chỉ https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn. Phần mềm này tương tự như khai báo qua các ứng dụng của Bộ Y tế nhưng bổ sung thêm thông tin thường trú, lưu trú, tạm trú. Sau khi đăng nhập đầy đủ thông tin, hệ thống sẽ cung cấp cho người dân một mã QR Code để cán bộ tại chốt kiểm dịch kiểm tra thông tin. Tại các chốt kiểm dịch, cán bộ Công an sẽ đối chiếu thông tin công dân khai báo trên hệ thống và xác nhận thông tin công dân khi đi qua chốt kiểm dịch.